documenta 14 in Kassel Mehr Effekt als künstlerischer Inhalt?

Harald Kimpel im Gespräch mit Dieter Kassel

Das documenta-Kunstwerk "The Parthenon of Books" der argentinischen Künstlerin Marta Minujin wird einem Beleuchtungstest unterzogen (picture alliance / dpa / Uwe Zucchi)

In wenigen Tagen öffnet die documenta auch in Kassel ihre Pforten. Das Fachpublikum darf ab heute schon mal schnuppern. Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen.

Am heutigen Mittwoch kann das Fachpublikum erstmals alle Ausstellungsorte der documenta 14 in Kassel besichtigen, am Samstag wird sie offiziell eröffnet. In Athen läuft die documenta bereits seit zwei Monaten - und inzwischen haben sich alle daran gewöhnt, dass die Schau für zeitgenössische Kunst dieses Mal an zwei Orten stattfindet.

Die Gemüter hätten sich nun beruhigt, sagte der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel im Deutschlandfunk Kultur. Anfangs sei der Tenor in Kassel noch "Wir lassen uns unsere documenta nicht wegnehmen" gewesen:

"Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt, und in der Eröffnungswoche in Athen konnte man dort mehr Kasselaner antreffen als in der Fußgängerzone in Kassel", sagte Kimpel.

Überall findet sich das Elend der Welt

Der Kunstwissenschaftler blickt dennoch eher kritisch auf die 14. documenta-Ausgabe und spricht von "Problembeweinungskunst":

"Aus allen Ecken und Enden blickt uns das Elend in der Welt entgegen - wer sich auf diese documenta einlässt, hat wahrlich nichts zu lachen."

Zugleich sieht Kimpel hier und dort mehr Effekt als künstlerischen Inhalt. Als Beispiel diente Kimpel unter anderem der Parthenon der Bücher von Marta Minujín:

"Da ist einer der großen Widersprüche für mich in dieser aktuellen documenta, die ja nun eigentlich mit Effekt, mit Event, mit Spektakel gar nichts zu tun haben will, an vielen Stellen aber reines Spektakel produziert."

Die nächste documenta in fünf Jahren hat laut Kimpel nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie werde wieder auf einige wenige Ausstellungsorte in Kassel reduziert, oder sie expandiere in alle Himmelsrichtungen, beispielsweise nach Rio de Janeiro und Shanghai. Das würde die documenta dann aber das "Alleinstellungsmerkmal" kosten: Große Kunst in eher provinzieller Atmosphäre.

(ahe)