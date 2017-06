Donnerstag, 8. Juni 2017

documenta 14: Der Club der toten Künstler

Scheinhinrichtung als Performance verstört

Die documenta gilt als Gradmesser für neue Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst. Bei der documenta 14 in Kassel und Athen sind mehr als 230 Künstlernamen gelistet. Allerdings sind mehr als 60 von ihnen bereits tot. Zwischen 30 und 40 Jahre alt sind nur etwa ein Dutzend Künstler. Dieser Altersgruppe gehört die für ihre drastischen Aktionen bekannte Performerin Regina José Galindo aus Guatemala an. Ihre Scheinhinrichtung mit Plastik-Maschinengewehren gehört zu den provokativsten Performances der documenta 14. Die 42-jährige Galindo stellt sich in eine weiße fensterlose Kammer, an deren Ecken aus vier Schießscharten die Mündungen der Waffen ragen. Besucher können auf die Künstlerin zielen. Mit dieser Aktion, "El Objectivo" (Das Ziel) genannt, geht sie den Mechanismen der Gewalt in der Gesellschaft nach. Der wohl jüngste documenta-Teilnehmer ist im engen Sinne kein Künstler, sondern ein griechischer Rapper mit ghanaischen Wurzeln: der 1991 in Athen geborene Negros Tou Moria. Eine der wenigen weltbekannten Namen bei der documenta ist Yoko Ono, die inzwischen 84 Jahre alt ist.