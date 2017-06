Diskussion um vermeintliches Wundermittel Mediziner lehnt Methadon in der Krebstherapie ab

Erforschung von Krebszellen am Mikroskop. (Jan Woitas/dpa-Zentralbild)

Ein Wundermittel gegen Krebs? Derzeit wird in den Medien über den Einsatz von Methadon im Kampf gegen Krebs diskutiert. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Lukas Radbruch, hält davon allerdings wenig.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Lukas Radbruch, kritisiert die aktuelle Diskussion um den Einsatz von Methadon in der Krebstherapie. Es gebe keine Untersuchung am Menschen, dass der Einsatz des Schmerzmittels Vorteile habe, betonte der Mediziner am Freitag im Deutschlandfunk Kultur. Selbst in der Schmerztherapie sei die Ersatzdroge nicht das Mittel der ersten Wahl.

Negative Wirkungen von Opiaten bei der Krebsbehandlung

Vor zwei Jahren sei vielmehr diskutiert worden, ob Opiate unter Umständen einen schädlichen Effekt bei der Behandlung von Krebserkrankungen haben. "Unsere Erfahrung ist, dass diese Medikamente, wenn sie so eingenommen werden, auch vielleicht schädlich sein können für den Körper", so der Palliativmediziner.

Das Geschäft mit der Hoffnung

Radbruch äußerte zugleich Verständnis dafür, dass sich Menschen nach einer Krebsdiagnose an jeden "Strohhalm der Hoffnung" klammern. "Leider werden mit diesen Strohhalmen dann auch Geschäfte gemacht", kritisierte Radbruch.

Im Bereich der Schmerz- und Palliativmedizin gebe es in Deutschland insgesamt große Fortschritte, aber auch noch "weiße Flecken auf der Landkarte". Das gelte besonders in ländlichen Regionen für den Zugang zu Schmerztherapeuten und Palliativstationen, aber auch für die Behandlung von Menschen in Pflegeeinrichtungen, Kindern oder Menschen mit Migrationshintergrund.

(uz)