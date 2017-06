"Die Verführten" von Sofia Coppola Der Reiz der Frauen

Von Jörg Taszman

Filmstill mit Schauspielerin Nicole Kidman in Sofia Coppolas Film "The Beguiled". (imago/ZUMA Press/Entertainment Pictures)

Als einziger Mann landet Colin Farrell in einer Mädchenschule. Dort buhlen Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning um seine Aufmerksamkeit. Allein unter Frauen zu sein, davon erzählt Sofia Coppola in ihrem Drama "Die Verführten".

Worum es geht:

Mitten im Bürgerkrieg 1864 in Virginia. Der Kampf Nord gegen Süd tobt noch, obwohl der rassistische Süden zu unterliegen droht. Dann findet ein junges Mädchen im Wald einen verletzten Soldaten, den Nordstaatler John Mc Burney (Colin Farrell). Sie bringt ihn mit in das Mädcheninternat, in dem sie untergebracht ist und das von der resoluten Mrs. Farnsworth (Nicole Kidman) streng geleitet wird. Hilfe bekommt die respektable Lady von der jüngeren Französischlehrerin Edwina (Kirsten Dunst).

Natürlich stört Mc Burney die Ordnung und verwirrt die Mädchen wie die Frauen. Sollte man ihn sofort ausliefern? Oder gebietet es die christliche Nächstenliebe, ihn erst gesund zu pflegen? Und natürlich erregt der stattliche Mann auch das sexuelle Interesse seiner weiblichen Pflegerinnen. Das erhöht die Spannung und provoziert einen Ausbruch ...

Das Besondere an dem Film:

Meisterhaft versteht es Sofia Coppola wieder, eine einzigartige Stimmung zu erzeugen und langsam die Spannung zu steigern. Kostüme, Licht, Kamera und Musik sind wie immer bei dieser Regisseurin exquisite Zugaben. Und doch hat auch dieser zweite Kostümfilm nach "Marie Antoinette" etwas Zeitloses. Dabei ist es durchaus humorvoll zu beobachten, mit welchen unterschiedlichen Mitteln die Frauen und heranwachsenden Mädchen versuchen, den Soldaten zu beeindrucken oder gar zu verführen. Völlig überraschend kippt der so subtil und heiter aufgebaute Spannungsbogen. Es wird sogar richtig dramatisch ...

Bewertung:

Auch diesen Genrewechsel meistert Sofia Coppola, die sich zudem auf ausgezeichnete Darsteller verlassen kann. Als Hahn im Korb ist Colin Farrel ebenso charmant wie bedrohlich, und seine Gönnerinnen haben auch nicht nur die besten und reinsten Absichten, was Nicole Kidman und Kirsten Dunst ambivalent verkörpern, während Elle Fanning gekonnt ein junges Luder spielt. Und so beweist Sofia Coppola einmal mehr, dass sie mit perfekt eingesetzten filmischen Mitteln zu den besten Geschichtenerzählern gehört. Eine herausragende Regisseurin ist sie seit "The Virgin Suicides" , "Lost in Translation" und "Marie Antoinette" schon lange.

"Die Verführten", USA 2017, 93 Minuten, FSK ab 12

von Sofia Coppola, mit Colin Farrell, Elle Fanning, Kirsten Dunst