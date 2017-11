Kulturnachrichten

Sonntag, 5. November 2017

"Die Toten Hosen" treten gegen Rassismus auf "Weghören oder wegschauen heißt mitmachen" Zum Auftakt ihrer neuen Tournee haben die "Die Toten Hosen" zum Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus aufgerufen. "Es ist wichtig, dass wir Hass und Vorurteilen entgegentreten", heißt es in einem Aufruf. "Die Toten Hosen" unterstützen damit die von Pro Asyl initiierte Kampagne "Wir geben keine Ruhe - Gemeinsam gegen Rassismus". Es gehe um Menschenrechte und Respekt, erklärten die Punkrocker um Sänger Campino. Tag für Tag würden Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte verübt. Pro Asyl und "Die Toten Hosen" fordern in ihrer Kampagne, "klare Kante gegen Rassismus zeigen". Wer gegen Migranten und Flüchtlinge hetze, sei für die Gewalttaten mitverantwortlich: "Weghören oder wegschauen heißt mitmachen." Zum Tourneeauftakt werden die Musiker am Sonntagabend im sächsischen Chemnitz erwartet.

Antikorruptions-Agenda schränkt Menschenrechte ein Transparency International Russia befördert Strafverfolgung von Serebrennikow Die Vorlage für die Anklage des Starregisseurs Kirill Serebrennikow sei möglicherweise von der Antikorruptions-NGO Transparency International Russia (TI-R) geliefert worden, behauptet der Publizist Nikolai Klimeniouk in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Im Januar habe sich TI-R mit dem Antrag an die Staatsanwaltschaft gewandt, die Rechtmäßigkeit von Serebrennikows Verträgen mit seinem Theater zu überprüfen. Dem Regisseur wird jetzt vorgeworfen, staatliche Zuwendungen veruntreut zu haben. Da die russische Verfassung die Zensur verbiete, würden die Kunst- und Meinungsfreiheit mit indirekten Mitteln eingeschränkt, meint Klimeniouk: "Die verächtliche Haltung gegenüber den Menschenrechten und die aggressive, selbstgefällige Kulturfeindlichkeit passen sehr gut zusammen, schließlich ist die Schaffensfreiheit auch nur ein Menschenrecht." Darüber hinaus zitiert der Publizist den PR-Chef von TI-R Gleb Gawrisch: "Wir sind kein Menschenrechtsverein, es ist nicht unsere Aufgabe, die Interessen des Regisseurs Serebrennikow zu verteidigen."

Halbe Million Euro für Aids-Stiftung Neuer Rekord der Berliner Operngala Eine halbe Million Euro sammelte die Deutsche Aids-Stiftung bei der 24. Operngala in der Deutschen Oper Berlin. Das seien 50 000 Euro mehr als bei der Gala im vergangenen Jahr, teilten die Veranstalter am heutigen Sonntag mit. International renommierte Künstlerinnen und Künstler traten ohne Gage zugunsten von Menschen mit HIV/AIDS auf. Begleitet wurden sie von Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin. Rund 2000 Gäste besuchten die diesjährige Gala in Berlin. "Die große Anzahl der Gäste beweist Jahr für Jahr wieder, wie wichtig der Kampf gegen HIV und AIDS ist", teilte Mitinitiator Alard von Rohr nach der Benefizveranstaltung mit.

Petra Morsbach erhält den Wilhelm Raabe-Literaturpreis Recht als "ein filigranes Meisterwerk" Die Schriftstellerin Petra Morsbach ist für ihren Roman "Justizpalast" mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Morsbach erzähle in ihrem Buch von Verbrechen und Strafe, Delinquenz und Gesetz, erklärte die Jury. Das Buch sei ein "episodenreicher Lobgesang" auf die Justiz und das Verhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit, hieß es in der Laudatio. Es werde das Recht als "ein filigranes Meisterwerk" gezeigt. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Morsbach am heutigen Sonntag in Braunschweig verliehen. Die Stadt Braunschweig vergibt den Preis zusammen mit dem Deutschlandradio.

Kulturrat fordert mehr behinderte Künstler Neue Facette in der inklusiven Kulturpolitik Der Deutsche Kulturrat hat eine größere Präsenz von Menschen mit Behinderungen auf der Bühne und in den Medien gefordert. "Es muss auch darum gehen, angehenden Künstlerinnen und Künstlern mit körperlichen und nicht-körperlichen Einschränkungen die Türen von Ausbildungseinrichtungen zu öffnen", so der Geschäftsführer Olaf Zimmermann in der aktuellen Ausgabe von "Politik & Kultur". Dabei müssten sie sich wie alle Bewerberinnen und Bewerber dem künstlerischen Wettbewerb stellen. Inklusive Kulturpolitik dürfe sich nicht darauf beschränken, den Weg zu ebnen, dass Menschen mit körperlichen oder nicht-körperlichen Einschränkungen Kultureinrichtungen nutzen: "Zum Glück sind Menschen nicht perfekt. Dies zu zeigen, Berufschancen zu eröffnen und damit der Diskussion um Inklusion eine neue Facette hinzuzufügen, ist Aufgabe einer inklusiven Kulturpolitik", erklärte Zimmermann.

Kosser fordert Differenzierung in der Sexismus-Debatte Männer und Frauen sollten das Problem gemeinsam angehen Die Publizistin Ursula Kosser hat in der Sexismus-Debatte eine fehlende Differenzierung kritisiert. Vieles gehe durcheinander. Es gebe einen qualitativen Unterschied, ob ein Mann einer Frau die Hand auf das Knie lege oder sie nackt in eine Ecke dränge, sagte Kosser im Deutschlandfunk. Immer wieder werde der Graubereich groß thematisiert, es gebe eine große Gereiztheit und alle würden sich gegenseitig Vorwürfe machen. Kosser plädierte dafür, dass Männer und Frauen das Problem gemeinsam angehen - ansonsten würden sich Debatten turnusmässig wiederholen, ohne dass sich etwas ändere. Sie ermutigte Männer, nicht zu schweigen, wenn Frauen beleidigt werden. Zudem appellierte sie an die Frauen, bei Sprüchen oder Blicken nicht zu konfrontieren, sondern das Problem charmanter zu lösen - zum Beispiel mit Schlagfertigkeit.

Sieben Goldene Tauben bei DOK Leipzig verliehen "Wildes Herz" gewinnt beim Dokumentarfilmfestival vier Preise Die rumänische Produktion "Licu, a Romanian Story" ist beim Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig als bester internationaler Beitrag mit der Goldenen Taube in der Kategorie "langer Dokumentarfilm" ausgezeichnet worden. Regisseurin Ana Dumitrescu erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis. Sechs weitere Goldene Tauben in verschiedenen Kategorien gingen an Produktionen aus Südkorea, Norwegen, Kanada, Israel, Portugal und Deutschland. Insgesamt wurden beim größten deutschen Dokumentarfilmfestival 21 Preise mit einem Gesamtwert von 73.500 Euro vergeben. Gleich vier Preise und damit die meisten Auszeichnungen des Festivals erhielt der deutsche Beitrag "Wildes Herz" von Charly Hübner und Sebastian Schultz.

Hohlraum in Cheops-Pyramide "keine neue Entdeckung" Ägyptischer Archäologe kritisiert Studie - die Pyramide sei "voller Hohlräume" Der Archäologe Sahi Hawass hat die Veröffentlichung einer Studie zu einem Hohlraum in der Cheops-Pyramide kritisiert. Die Pyramide sei "voller Hohlräume" und dies bedeute nicht, "dass es einen geheimen Raum gibt oder es sich um eine neue Entdeckung handelt", sagte Hawass der Nachrichtenagentur AFP. Die Studie war am Donnerstag im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht worden. Seit Oktober 2015 hatten ägyptische, japanische, kanadische und französische Forscher nach versteckten Räumen in der Cheops-Pyramide gesucht. Hawass leitet das Wissenschaftskomitee ScanPyramids, das das Projekt zur Suche nach versteckten Räumen betreut. Als die am Projekt beteiligten Forscher ihre Erkenntnisse präsentiert hätten, seien sie darüber informiert worden, dass es sich nicht um eine "Entdeckung" handele, sagte Hawass. Die 139 Meter hohe Cheops-Pyramide ist die größte der Pyramiden von Giseh.

Paula Beer für Europäischen Filmpreis nominiert Gewinner werden am 9. Dezember bekanntgegeben Die deutsche Schauspielerin Paula Beer ist für ihre Rolle in dem Drama "Frantz" für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Beer konkurriert in der Kategorie unter anderem gegen die französischen Stars Isabelle Huppert und Juliette Binoche. Chancen auf einen Preis als bester Schauspieler hat der Österreicher Josef Hader für seine Rolle als Stefan Zweig in Maria Schraders Filmbiografie "Vor der Morgenröte". In der Kategorie Bester Dokumentarfilm geht die deutsche Produktion "Austerlitz" des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa an den Start. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Regisseurin Maren Ade mit ihrem Vater-Tochter-Drama "Toni Erdmann" den Preis für den besten europäischen Spielfilm gewonnen.

Netflix trennt sich von Kevin Spacey Dreharbeiten von "House of Cards" liegen auf Eis Nach neuen Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Kevin Spacey hat der Internet-Streamingdienst Netflix sich von dem Schauspieler getrennt. Netflix schloss ihn von der weiteren Mitarbeit an der Serie "House of Cards" aus. Man wolle weiter mit der Produktionsfirma über die Zukunft der Serie nachdenken. Dreharbeiten für die sechste Staffel der Serie liegen derzeit auf Eis. Acht ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von "House of Cards" hatten über sexuelle Belästigungen durch Hauptdarsteller Spacey gesprochen. In der erfolgreichen Politserie, die mit der kommenden sechsten Staffel enden soll, spielt Spacey den rücksichtslosen US-Präsidenten Frank Underwood. Oscar-Preisträger Spacey selbst äußerte sich zu den neuen Vorwürfen zunächst nicht. Netflix kündigte zudem an, man werde auch den von Spacey produzierten Film "Gore", in dem er selbst die Rolle des Autoren Gore Vidal spielt, nicht veröffentlichen. Scotland Yard bestätigte außerdem Medienberichte über Ermittlungen in London.Es gehe um Vorwürfe aus dem Jahr 2008. Spacey war zu der Zeit Direktor des Old Vic Theatre in Lambeth.