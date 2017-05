Der Stacheldraht hat in der amerikanischen Geschichte seine Spuren hinterlassen. Die Siedler nutzten ihn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um ihre Ländereien zu umzäunen. Das weite Land der Möglichkeiten zerfiel in Parzellen, was auch später in den Städten und Gemeinden nachwirkte. Mehr