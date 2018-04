Die Literaturszene im ukrainischen Charkiw Der Schatten des Krieges

Von Katrin Hillgruber

Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan (imago/Leonardo Cendamo/Leemage)

Charkiw im Nordosten der Ukraine ist eine Frontstadt, der Krieg im Donbass nah. Doch die literarische Szene ist lebendig. Nicht nur der Schriftsteller Serhij Zhadan, auch bekannt geworden durch sein Buch "Internat", lebt hier.

In seinem "Kleinen Lexikon intimer Städte" nennt Juri Andruchowitsch das ostukrainische Charkiw ein tragisches Museum. Man dürfe in ihm alles anfassen, nur bleibe immer etwas an den Händen kleben. Bereits die Schreibweise der Industrie- und Universitätsstadt nahe des seit Jahren umkämpften Donbass-Gebiets ist politisch aufgeladen: Die Russen bleiben bei Charkow, während die offizielle Schreibweise Charkiw lautet.

Futuristisches Erbe in der Literaturszene

In der Kapitale der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik (1919 - 1934) tagte 1930 die Konferenz der revolutionären Schriftsteller, die durch die erste stalinistische Säuberung fast alle liquidiert wurden. Doch ihr futuristisches Erbe ist in der Literaturszene lebendig: Neben dem Romancier und Musiker Serhij Zhadan künden vor allem eigenwillige Lyrikerinnen und Lyriker von Charkiws besonderem Charakter.

Darwin-Straße im ukrainischen Charkiw (Deutschlandradio / Katrin Hillgruber)

