Die Kunst und der See Mit Felicitas Andresen auf Höri am Bodensee

Der Blick von der Höri auf den Bodensee, der viele Künstler inspiriert hat. (Anette Selg)

Die Bodenseehalbinsel Höri ist Vorlage für berühmte Gemälde von Erich Heckel, Helmut Macke oder Otto Dix. Viele der Werke entstanden hier in der Zeit des Nationalsozialismus, als sich verfemte Künstler auf diese abgelegene Landzunge an der deutsch-schweizerischen Grenze flüchteten.

Seit einiger Zeit kann das Dix-Haus besichtigt werden. Auch Haus und Garten von Hermann Hesse, der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hier gelebt hat, steht Besuchern offen. Und um Kunst und Kultur geht es auf der Höri bis heute: in der Kunstschule; im Bürgerforum, das sich für den Erhalt historischer Architektur einsetzt.

Abbild der ehemaligen Synagoge in Wangen am See um 1927 (Anette Selg)

Und auch die Literatur blüht: "Sex mit Hermann Hesse" heißt der neue Roman der Höri-Schriftstellerin Felicitas Andresen.

Ein Schild weist in Gaienhofen (Baden-Württemberg) auf das Museum Haus Dix hin. (picture alliance / dpa / Felix Kästle)

