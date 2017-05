Die Katastrophe und die Kunst der Performance Kontrollierter Sinkflug

Hörspiel von Schauplatz International

Was geschah in den letzten Minuten vorm Absturz im Cockpit? (Marius Palmen/dpa)

Ein Künstlerpaar plant ein neues Projekt. Sie wollen in das Denken eines Mannes vordringen, der 149 Menschen mit in den Tod gerissen hat.

2015 hatte der Co-Pilot eines Flugzeugs vorsätzlich den Sinkflug eingeleitet. Der Airbus zerschellte. Die Konzeptkünstler wollen die letzten Minuten dieser Katastrophe in einer Komposition verarbeiten. Doch zwischen Beziehungsstress, Finanzsorgen und den eigenen radikalen künstlerischen Ansprüchen geraten sie ins Schleudern.

Text: Albert Liebl

Regie: Anna-Lisa Ellend, Johannes Mayr

Mit: Stjepan Markovic, Anna-Lisa Ellend, Albert Liebl, Hinrich Sachs, Oscar Breuer

Komposition: Martin Lorenz

Musiker: Martin Lorenz, Silke Lange

Ton: Tom Willen

Produktion: SRF 2016

Länge: 52'22

Schauplatz International (SI) wurde 1999 von Anna-Lisa Ellend und Albert Liebl in Erlach gegründet. Seit 2001 besteht die freie Gruppe im Kern aus Anna‑Lisa Ellend, Albert Liebl, Lars Studer und Martin Bieri (bis 2014). Die Gruppe agiert von Bern und Berlin aus und hat in den vergangenen 15 Jahren an vielen Festivals und Gastspielhäusern, Staats- und Stadttheatern im ganzen deutschsprachigen Raum gastiert. Dabei sind über 50 Stücke entstanden: Performances, Aktionen, Filme und Hörspiele, z.B. "Hop-on, Hop-off Identity Tour" (BR 2011), "Die Kleist Retraite" (SRF 2011).