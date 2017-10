Die ideale Lesung Wenn die Stimme ein Konzert gibt

Hanns-Josef Ortheil im Gespräche mit Katrin Heise

Tisch, Mikro, Leselampe: Für eine Lesung braucht es nicht viel, will man meinen. Doch oft sind bei der Vorbereitung Dilettanten am Werk. Der Autor Hanns-Josef Ortheil hat 21 Autoren gefragt, was für sie eine ideale Lesung ausmacht.

Ein dreiseitiges "Merkblatt" ließ der Autor Ernst Jandl den Veranstaltern seiner Lesungen vorab zukommen. Darin listete er Details auf, die bei der Vorbereitung zu beachten seien: Aschenbecher und Wasser auf dem Lesetisch, ein "sorgfältig ausgewähltes" Hotel und nicht zu lange Gespräche mit Fans und der Presse danach. Der Autor Hanns-Josef Ortheil hat diese Anweisungen zusammen mit Mitherausgeber Klaus Siblewski als Anlass für das Buch "Die ideale Lesung" genommen. Darin schütten 21 Autorinnen und Autoren in Bezug auf ihre Lesereisen ihr Herz aus.

Dilettantische Aufführungsbedingungen

Die meisten Autoren litten darunter, dass die Lesung als Inszenierung nicht ernst genug genommen werde, so Ortheil. Oft sei die Haltung der Veranstalter, dass man sich auf den Auftritt eines Autors nicht weiter vorbereiten müsse: "Da steht dann irgendein Tisch, und ein Mikro wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren und das Licht, da braucht man sich auch nicht viele Gedanken zu machen", so Ortheil. "Oft leiden die Autorinnen und Autoren dann unter diesen dilettantischen Aufführungsbedingungen."

Ortheil selbst ist bei Lesungen routiniert. "Ich bin nicht aufgeregt, im Gegenteil, ich freue mich und warte eigentlich immer auf den schönen Moment, oben an dem Tisch zu sitzen. Wenn alles eingerichtet ist und wenn ich das Publikum sehe, ist das ein ganz, ganz großer Moment."

"Hinein in die innere Lautsphäre des Autors"

Ortheil wurde 1951 in Köln geboren, schreibt seit seinem achten Lebensjahr Erzählungen. Seinen literarischen Durchbruch feierte er 1979 mit dem Debütroman "Ferner" über die Flucht eines desertierten Soldaten durch das Nachkriegsdeutschland. Es folgten weitere, auch preisgekrönte Romane und Erzählungen, unter anderem "Schwerenöter" (1987), "Agenten" (1989), "Abschied von den Kriegsteilnehmern" (1992), "Das Verlangen nach Liebe" (2007), "Die Moselreise" (2010) und "Die Berlinreise" (2014).

Eine Lesung sei für ihn eine Übersetzung des Textes ins Stimmliche, so der Autor. "Die Stimme ist wie ein Konzertinstrument, das den Text neu instrumentiert. Das ist ein ganz neues Stadium von Aneignung von Text, über das stumme naive Lesen hinaus, hinein in die innere Lautsphäre des Autors."

