Die ganze Sendung Kunst, künstlich oder Kitsch

Moderation: Marietta Schwarz

Kitsch oder Kunst? Jeff Koons und seine Ballerina. (imago)

Kitsch, Kunst und künstlich - das hat alles miteinander zu tun. Und auch wieder nicht. Denn der feine Unterschied zwischen Kunst und Kitsch muss immer wieder von Neuem austariert werden.

Hongkong zum Beispiel versucht zurzeit, Kreativhauptstadt der Region zu werden. Doch man weiß zuweilen nicht, ob die Kunst, mit der da gehandelt wird, Kitsch oder Avantgarde ist.

Auch in der High-Fashion-Industrie bleiben die Kunden in letzter Zeit häufig verwirrt zurück, weil sie nicht mehr einschätzen können, ob das, was da als ausgefeilte Mode angeboten wird, nicht eigentlich kitschige Souvenirs sind.

Eine Kunst ist es auf jeden Fall, künstliche Gliedmaßen herzustellen. Und trotzdem wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis bionische Prothesen die Natur wirklich perfekt nachahmen.