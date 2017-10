Die Fotografin Barbara Klemm Ihr bester Lehrmeister ist das Leben

Moderation: Susanne Führer

Fotografiert nur in Schwarz-Weiß: Barbara Klemm (dpa / picture alliance / Rolf Vennenbernd)

Barbara Klemm gehört zur Riege jener renommierten Fotografen, deren Bilder Ikonen-Charakter haben. Auf ihr Konto nämlich geht unter anderem das berühmte Foto vom Bruderkuss zwischen Breschnew und Honecker. Im Gespräch erzählt sie was ihre Fotografie und ihr Leben beeinflusst hat.

Viele ihrer Bilder haben Geschichte geschrieben, allen voran der innige Bruderkuss von Breschnew und Honecker. Die Fotografin Barbara Klemm hat über Jahrzehnte das politische Geschehen in Deutschland für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" begleitet. Bis heute macht sie ihre Aufnahmen nur in Schwarz-Weiß.



Erste Erfahrungen mit dem Entwickeln von Fotos sammelte Barbara Klemm, die 1939 in Münster geboren wurde, in der Dunkelkammer ihres Vaters. Nachdem sie schon mit 14 Jahren die Schule verlassen hatte, machte sie eine Ausbildung zur Fotografin und kam fünf Jahre später durch einen glücklichen Zufall zur FAZ. Nach zehn Jahren in der Klischeeherstellung und im Fotolabor, bekam sie erste Aufträge als journalistische Fotografin. Sehr bald erkannte man ihr Talent und stellte sie als Redaktionsfotografin ein.

Oft kopiert: Barbara Klemms Foto vom Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker. Hier gemalt vom russischen Künstler Dimitri Wrubel für die East Side Gallery. (ure alliance / Wolfram Steinberg)

Alles, was sie könne, habe sie das Leben gelehrt, sagt Barbara Klemm. Viel beachtet sind auch ihre zahlreichen Reisereportagen und Künstlerfotografien. Ihren feinen Sinn für Ästhetik wird sie unter anderem ihrem Vater zu verdanken haben, der Professor an der Karlsruher Kunstakademie war - und als einer der wichtigsten Postminimalisten gilt. Eine Reihe seiner Bilder sind derzeit im Kunstmuseum Ahlen zu sehen.

Wie sie zu dem Bild mit dem "Schmatzkuss" gekommen ist, warum sie auf ihren Reisen vor allem arme Menschen fotografiert und wie sie ihre berühmten Künstlerfotos macht, darüber redet Barbara Klemm mit Susanne Führer in der Sendung "Im Gespräch" ab 9.05 Uhr.