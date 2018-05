Kulturnachrichten

Freitag, 1. Juni 2018

Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist Geschichte Universität Greifswald trennt sich von ihrem Nazi-Namen Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität heißt ab morgen nur noch Universität Greifswald, also so wie sie auch von 1456 bis 1933 hieß. Erst die Nazis haben ihr den völkischen Ideologen Ernst Moritz Arndt als Namenspatron verordnet. Der aus Rügen stammende Dichter und Geschichtsprofessor hat sich vor allem einen Namen als Antisemit und nationalistischer Hassprediger gemacht. Auch in der Nachkriegsgeschichte der DDR saßen ehemalige NSDAP-Mitglieder weiter in den Institutionen bzw. sind dort einfach sitzen geblieben. So ist es kein Wunder, dass die Namensstreichung so lange gedauert hat. Alle Rektoren der Uni Greifwald von 1950 bis 1978 waren einst Mitglied der NSDAP. Erst kurz nach der Wende nahm der Kampf um die Namensstreichung durch Studierendeninitiativen Fahrt auf, unzählige Podiumsdiskussionen wurden organisiert und doch blieb alles beim Alten. Die Greifswalder Streichung bedeutet aber nicht, dass der Name nun allmählich ausstirbt. Etliche Schulen tragen den Namen Ernst Moritz Arndt weiter, selbst eine evangelische Kirche in Berlin-Zehlendorf heißt so. Warum dann nicht auch die geplante Parteistiftung der AfD, auf die sie wie jede im Bundestag vertretene Partei ein Anrecht hat, auf den Namen Ernst Moritz Arndt taufen?, fragt Benedikt Erenz in der ZEIT.

Seeed-Frontmann Demba Nabé gestorben Vor einem Monat hatte Seeed eine Tour für den Herbst 2019 angekündigt Der Berliner Musiker Demba Nabé, Frontmann der Gruppe Seeed, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 46 Jahren, wie sein Anwalt Christian Schertz auf Anfrage bestätigte. Der "Tagesspiegel" hatte darüber zuerst berichtet. "Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé", hieß es auf der Seeed-Facebook-Seite. "Da die Nachricht von Dembas Tod die Band tief getroffen hat und sie Zeit und Ruhe für ihre Trauer benötigt, bitten wir aktuell von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", sagte Schertz. Demba Nabé alias Boundzound gehörte neben Peter Fox und Dellé zu den Frontmännern der elfköpfigen Berliner Band Seeed. Vor einem Monat hatte Seeed eine Tour für den Herbst 2019 angekündigt. Laut "Tagesspiegel" waren innerhalb von 30 Minuten etliche Konzerte ausverkauft, die Server der Ticket-Plattform seien wegen des Ansturms zeitweise zusammengebrochen.

Neue Anti-Hate-Policy: Spotify rudert zurück Ziel sei nie gewesen, einzelne Künstler zu bestrafen Vor einigen Wochen kündigte der Online-Streaming-Dienst Spotify an, den Sänger R. Kelly sowie den Rapper XXXtentacion von seinen Playlisten zu entfernen. Dafür erntete das Unternehmen nicht nur Lob. So wurde verlangt, die neuen Regeln auf weitere Künstler, die des sexuellen Fehlverhaltens oder sexueller Gewalt beschuldigt werden, anzuwenden. Doch nun rudert das Unternehmen zurück. „Wir haben die Anti-Hate-Policy falsch umgesetzt und hätten einen viel besseren Job machen können", sagte Spotify-CEO Daniel Ed im Rahmen der Code-Conference in Kalifornien. Ziel sei eigentlich gewesen, sicherzustellen, dass Spotify keine Hate-Speech online zugänglich mache. „Es war nie das Ziel, einen einzelnen Künstler zu bestrafen oder auch nur zu benennen", so Ed weiter.

Disney Channel streicht "Roseanne" in Deutschland Das gilt auch für die alten Folgen Die Comedy-Serie "Roseanne" wird auch in Deutschland erst einmal nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Nach den rassistischen Äußerungen von Protagonistin Roseanne Barr (65) über die frühere Beraterin von Ex-US-Präsident Barack Obama, Valerie Jarrett, hatte bereits der US-Sender ABC diese Woche entschieden, das Programm nicht weiter zu produzieren. "Analog zu dieser Entscheidung werden wir die neuen ,Roseanne'-Folgen auch nicht in Deutschland im Disney Channel ausstrahlen!", sagte eine Sender-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Dies gelte auch für die alten Folgen, die ab sofort nicht mehr ausgestrahlt würden. Barr hatte per Twitter die Afro-Amerikanerin Jarrett als "Baby der Muslimbruderschaft und des Planets der Affen" beleidigt. Danach löschte sie den Tweet und entschuldigte sich bei Jarrett und "allen Amerikanern".