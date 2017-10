Die digitale Gesellschaft Demokratische Erneuerung oder Daten-Diktatur?

Fast alles von uns wird mittlerweile in Datenbanken erfasst. ( imago / Jochen Tack)

Mit einer möglichen Regierungsbeteiligung der FDP sprechen wieder viele über "Digitalisierung". Nun wird es Zeit für die großen Fragen: Wie definieren wir Grundwerte im digitalen Raum und lässt sich das Datensammeln demokratisch zum Wohle aller gestalten?

Die "Digitalisierung" umfasst weit mehr als Breitbandausbau und Ämtergänge per Knopfdruck. Es geht um ein Verständnis für die immer umfassendere Speicherung von personenbezogenen Daten, die unser aller Leben in Datenbanken auffindbar macht. Für die digitale Gesellschaft brauchen wir ein neues Wissen und Bewusstsein.

Welche Kompetenzen sollten Kinder in der Schule lernen und was müssen auch Rentner über unsere Netze verstehen? Helfen Kamera-Spaziergänge, um sich über die tagtägliche Überwachung im Klaren zu sein? Sollte jeder Grundzüge des Programmierens beherrschen? Wie lässt sich aus der Datensammelei Positives für die Gesellschaft gestalten, wo braucht es Stoppschilder durch Gesetze? Und, gibt es Grundwerte für den digitalen Raum, über die wir uns jetzt verständigen sollten?

Über diese und andere Fragen diskutieren:



Andreas Weigend, ehemals u. a. Amazon-Cheftechnologe – jetzt "Data-Science-Berater" und Autor von "Data for the People"



Peter Weibel, Künstler, Medientheoretiker, Leiter des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe und Kurator für neues Ausstellungsformat "Open Codes"



Roland Schäfer, Berufs-Datenschützer für mittlere und kleine Unternehmen, aktiv in der Gruppe "dieDatenschützer Rhein Main", organisiert Kamera-Spaziergänge durch Frankfurt



Jens Best, Wikipedia-Deutschland, berät Politik und Kultur-Institutionen im Bereich digitaler Wandel