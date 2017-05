Kulturnachrichten

Freitag, 12. Mai 2017

Deutschlands erster Beitrag zum Immateriellen Kulturerbe Unesco-Urkunde für die Genossenschaftsidee Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer, hat sie überreicht: Damit ist die erste Eintragung Deutschlands in die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes offiziell: Die genossenschaftliche Selbsthilfe, im 19. Jahrhundert von Friedrich Wilhelm Raifeisen entwickelt. Böhmer sagte zur Idee, die angesichts der Not der Landbevölkerung entstanden war: "Rund 800 Millionen Menschen in über 100 Ländern sind genossenschaftlich organisiert und setzen sich so für die nachhaltige Entwicklung ihrer Regionen ein." Zum Immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen und Kulturformen. Über die nächste deutsche Nominierung "Orgelbau und Orgelmusik" soll laut Unesco im Dezember 2017 entschieden werden.

"Lutherschwank" - Theaterstück wird Tagungsthema Luther-Stück in derber Sprache sorgte 1983 für Skandal Eine Gruppe von Pastoren hatte den "Lutherschwank" im 500. Geburtstagsjahr des Reformators Martin Luther (1483-1546) veröffentlicht. 34 Jahre später will die Evangelische Akademie der Nordkirche den Text von damals unter dem Titel "Gotteslästerung und Satire" zum Thema einer Tagung machen. Thema des satirischen Stücks sind Ablasshandel und Reformation. Gott nennt den Ablass in dem Stück "die größte Verunglimpfung" seiner Person, die ihm "je zu Ohren gekommen" ist. In der Folge gibt es ein paar deftige Szenen, wenn etwa in einem Kloster eine Bibel als Klopapier missbraucht wird. Der Reformator wird eher als Trottel hingestellt, dem nicht einmal die Bibelübersetzung gelungen ist, weil er kein Griechisch kann. Kirchenleitung und Kirchenamt befanden damals, das Stück habe "auf dem Niveau einer unzumutbaren Geschmacklosigkeit zentrale Punkte des christlichen Glaubens verhöhnt". Ein Pastor wurde sofort suspendiert, einem weiteren jede Amtshandlung untersagt.

Biennale: Debatte um Aserbaidschan-Pavillon Ehemaliger Museumsdirektor Martin Roth kuratiert Pavillon von Aserbaidschan In die Debatte um das Engagement des deutschen Kunstmanagers Martin Roth für den Pavillon von Aserbaidschan auf der Venedig-Biennale hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters zurückhaltend geäußert. "Ich denke jeder, der sich als Kurator für was auch immer und für welches Land oder welche Firma und ihre Stiftung in die Pflicht nehmen lässt, weiß, warum er das tut", sagte Grütters in Venedig. Roth - ehemaliger Leiter des Londoner Victoria und Albert Museums und Ex-Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden - ist bei der diesjährigen Kunst-Biennale Mitkurator für den Pavillon des autokratisch geführten Landes. Zeitgleich zur Biennale zeigt der Leiter der Berliner Nationalgalerie, Udo Kittelmann, in der Stiftung des Modekonzerns Prada in Venedig eine Ausstellung. Die Biennale in Venedig eröffnet offiziell am Samstag.

Finale des Eurovision Song Contests ist komplett Jodeleinlage aus Rumänien verdrängt Schweiz aus ESC Eine Jodel-Rap-Einlage aus Rumänien ("Yodel It!") hat sich gegen das Alpenland Schweiz im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests durchgesetzt. Der Österreicher Nathan Trent überzeugte in Kiew mit seinem Lied "Running On Air", auch Israel schaffte mit "I Feel Alive" den Sprung ins morgige ESC-Finale. Auch der Bulgare Kristian Kostow darf noch einmal auftreten. Er gilt als einer der Favoriten der Buchmacher. Beim Publikum im Internationalen Ausstellungszentrum in Kiew kam besonders der weißrussische Beitrag des Duos Naviband "Story Of My Life" an.

Kritiker Joachim Kaiser gestorben Der langjährige Feuilleton-Chef der SZ wurde 88 Jahre alt "Es ist mir eigentlich egal, wer unter mir Feuilleton-Chef ist." Das soll Joachim Kaiser gesagt haben, nachdem er eben jenes Amt 1977 bei der "Süddeutschen Zeitung" aufgegeben hatte. Im Nachruf der SZ heißt es: "Seine Rolle in der Zeitung behielt er", der "jahrzehntelang der wohl einflussreichste deutsche Musikkritiker" war. 1928 in Ostpreußen geboren, studierte Joachim Kaiser Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie, unter anderem bei Theodor W. Adorno. 1951 begann Kaisers journalistische Karriere bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". 1959 kam er in die Kulturredaktion der SZ und wurde neben seinem Freund Marcel Reich-Ranicki zum "Kritikerpapst". Kultur als Luxus zu betrachten, nannte er "leichtsinnig". Seine Lebenserinnerungen tragen den Titel "Ich bin der letzte Mohikaner".

Pippi Langstrumpfs Papagei wird 50 Jahre alt Der Ara spielte in der Verfilmung von 1970 Er ist ein Männchen und hört auf den Namen Douglas. Bekannt aber wurde der hellrote Papagei als Rosalinde in "Pippi in Taka-Tuka-Land". Weil der Zoo in seiner schwedischen Heimat Malmö keinen Platz mehr hatte, zog der alte Herr mit seiner Gattin Gojan nach Deutschland. Seit vergangenem Jahr wohnt er im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Sein Geburtstag soll nach Angaben des Zoos am 20. Mai gefeiert werden. Gojan ist inzwischen gestorben, Douglas ist neu liiert.