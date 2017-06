Um seine Politik verwirklichen zu können, braucht Macron eine Mehrheit im Parlament. Vor den Wahlen vom 11. und 18. Juni hat der französische Präsident seine Bewegung in die Partei "La République en Marche" umgewandelt. Dafür werden per Internet Kandidaten rekrutiert. Eine ist Jennifer Douieb. Mehr

Die Unterhauswahl in Großbritannien könnte spannender werden als gedacht. Premierministerin Theresa May hat in den letzten Monaten durch ihr Hin und Her für Irritationen gesorgt - davon könnte ihr Labour-Kontrahent Corbyn profitieren.Mehr