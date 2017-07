Deutschland Auf der Suche nach Gastfreundschaft

Willkommenskultur - für viele ist Deutschland damit ein Vorbild, andere schütteln darüber nur den Kopf. (imago/Ralph Peters)

Sind wir ein gastfreundliches Land? Wahrscheinlich würde fast jeder Deutsche das bejahen. Aber was bedeutet das eigentlich? Wir machen uns auf die Suche nach der Gastfreundschaft in Deutschland.

Heißen wir in Deutschland jeden Gast willkommen, auch den, der uns fremd ist, politisch oder kulturell? Und sieht Gastfreundschaft in Reutlingen genauso aus wie in Berlin oder Dresden? – Der Länderreport macht sich diesen Sommer auf die Suche nach der Gastfreundschaft in Deutschland.

Spätestens seit der Aufnahme vieler Geflüchteter bekommen wir gute Kritiken aus dem Ausland. Guck' an, die Deutschen haben es doch noch gelernt mit der Gastfreundschaft! Manche allerdings schütteln auch den Kopf über unsere Willkommenskultur: Schau' an, sie übertreiben es mal wieder die Deutschen! So sieht es der polnische Soziologe Krysztof Wojciechowski, der seit 25 Jahren überwiegend in Deutschland lebt: "Ich mache mir Sorgen um den Geisteszustand! Man muss die Gastfreundschaft auf Hilfsbereitschaft reduzieren."

Am besten man schaut den Deutschen also mal aufs Maul, wenn sie Gäste haben – ob in Berlin, Reutlingen, München oder Dresden. Der Länderreport guckt hinter die Klischees: Ist der Berliner wirklich so unfreundlich? (Ja, meint es aber nicht so!) – Und: Ist der Dresdner wirklich so fremdenfeindlich? (Nein, leidet aber an Pegida).

25.7.

Interview mit Krysztof Wojciechowski, Direktor des Collegium Polonicum in Slubice/Polen

1.8.

Maximilian Klein aus Köthen, wo Tom Aslan als Gastgeber eine Tafel für alle organisiert (AfD, Linke, usw.)

10.8.

Thomas Klug aus Berlin über das Anti-Rollkoffer-Kommando, das Touristen hasst

31.8.

Philipp Maußhardt aus Reutlingen über den launigen gast(un)freundlichen Schwaben

Nana Brink aus München, die das "Mir san mir", das andere nicht unbedingt einschließt – Gefühl

Alexandra Gerlach aus Dresden, wo viele seit Pegida um ihren "gastfreundlichen" Ruf fürchten