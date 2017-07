Kulturnachrichten

Sonntag, 16. Juli 2017

Deutscher Kulturrat fordert Geschlechtergerechtigkeit Bund soll mit gutem Beispiel vorangehen Der Deutsche Kulturrat hat die Parteien vor der Bundestagswahl zu mehr Engagement für die Gleichstellung von Mann und Frau aufgefordert. In Kultur und Medien könne längst noch nicht von Geschlechtergerechtigkeit gesprochen werden, heißt es in einer Mitteilung des Spitzenverbandes der Bundeskulturverbände. Verlangt wird unter anderem eine gerechtere Besetzung von Jurys bei Preisen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine Förderung von Unternehmen bei der Besetzung von Führungspositionen mit Frauen. Olaf Zimmermann, Kulturrat-Geschäftsführer, sagte: „Die von uns 2016 veröffentlichte Studie „Frauen in Kultur und Medien“hat eine intensive Debatte ausgelöst. Der Deutsche Kulturrat wird als Reaktion auf die Studie in der Zukunft seine Gremien geschlechtergerecht besetzen. Wir erwarten von der Politik ähnlich eindeutige Maßnahmen." Wenn Staat, Verbände und Wirtschaft an einem Strang zögen, könne im Kultur- und Medienbereich Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden, unterstrich Zimmermann. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte einen Runden Tisch zu dem Thema eingerichtet, deren Ergebnisse sie am Montag vorstellen will.

Französische Autorin Anne Golon gestorben Romanserie "Angélique" wurde millionenfach verkauft Die französische Buchautorin Anne Golon ist tot. Sie starb nach Angaben ihrer Tochter bereits am Freitag in Versailles im Alter von 95 Jahren. Mit einer Buchserie über das fiktive Leben einer verarmten Adligen zur Zeit Ludwig XIV. hatte Golon überragenden Erfolg. Das 20 Bände umfassende Werk "Angélique" wurde in 45 Sprachen übersetzt und gilt mit mehr als 150 Millionen Exemplaren zu einem der größten Bucherfolge des 20. Jahrhunderts. Die ersten beiden Roman-Bände erschienen 1956. Ab 1964 wurden Teile der Romane erstmals verfilmt. Die Geschichten wurden in mehr als 40 Ländern verlegt und dienten zahlreichen Filmen und Comics als Vorlage.

New Yorker Museum zeigt Eichmanns Prozesskabine Der SS-Mann wurde 1962 hingerichtet Im Rahmen einer Ausstellung über die Suche und Ergreifung des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann zeigt das New Yorker Museum of Jewish Heritage ab heute die schusssichere Kabine, in der Eichmann während seines Prozesses saß. Film- und Tonaufnahmen sollen dem Besucher einen Eindruck geben, wie der Prozess gegen Eichmann im Jahr 1961 ablief. Die Ausstellung wurde von einem ehemaligen Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad erstellt. Teil der Ausstellung namens "Operation Finale" ist auch eine Augenbinde, die Eichmann umgelegt wurde, als Agenten des Mossads ihn 1960 beim Verlassen eines Busses in Buenos Aires entführten und nach Israel brachten. Kurator Avner Avraham, verließ den Mossad vor zwei Jahren, um sich der Sammlung der Ausstellungsstücke zu widmen. Eichmann war zum Tode verurteilt und 1962 in Israel hingerichtet worden. Er war maßgeblich an der Planung des Transports und der Ermordung von Millionen von Juden während der Nazi-Diktatur beteiligt.

Schwule und Lesben demonstrieren für Vielfalt Christopher Street Day feiert in München und Frankfurt Ehe für alle In mehreren deutschen Städten haben Schwule und Lesben beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag unter anderem für Gleichstellung demonstriert. In München zogen die Teilnehmer unter dem Motto "Gleiche Rechte. Gegen Rechts!" durch die Straßen. Auch in Frankfurt am Main wendeten sich die Teilnehmer gegen rechte Strömungen. Auf vielen Motivwagen und Transparenten wurde die Ehe für alle gefeiert, für die der Bundestag Ende Juni gestimmt hatte. Vertreter der schwul-lesbischen Gemeinschaft, Bisexuelle und Trans-Menschen demonstrierten auch für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Während viele Zuschauer ausgelassen feierten, erinnerten manche der Marschierer daran, dass Homosexuelle in vielen Ländern noch immer verfolgt oder diskriminiert werden. Der CSD erinnert an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York. Nach einer Polizeirazzia in der Bar "Stonewall Inn" kam es zum Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen mit Straßenschlachten in der Christopher Street. In Deutschland wird jährlich an verschiedenen Terminen im Sommer mit bunten Straßenfesten und Paraden daran erinnert.

Toy Story 4: Regisseur steht fest Spielfilmdebüt Den vierten Teil der erfolgreichen "Toy Story"-Trickfilmserie will das Pixar-Studio dem Regie-Neuling Josh Cooley anvertrauen. Pixar-Produzent John Lasseter, der unter anderem "Toy Story" (1995) und "Toy Story 2" (1999) inszenierte, hat seinen Posten als Co-Regisseur von "Toy Story 4" abgegeben. Er werde weiterhin als Produzent an Bord sein, nun aber Cooley die Regie ganz überlassen, teilte Lasseter auf einer Konferenz im kalifornischen Anaheim mit. Cooley wirkte als Zeichentrickkünstler und Drehbuchautor schon an Pixar-Hits wie "Alles steht Kopf", "Oben" und "Cars 2" mit. "Toy Story 4" mit den Spielzeugfiguren um Cowboy Woody und den Plastik-Astronauten Buzz Lightyear soll im Juni 2019 in die US-Kinos kommen. Tom Hanks und Tim Allen wollen erneut die Figuren Woody und Buzz Lightyear vertonen.

Polnische Dichterin Julia Hartwig gestorben Sie wurde 95 Jahre alt Die polnische Dichterin Julia Hartwig ist tot. Sie starb nach Angaben des Schriftstellerverbands SPP bereits am Freitag- wenige Wochen vor ihrem 96. Geburtstag - im US-amerikanischen Pennsylvania. Die Autorin und Übersetzerin zahlreicher Gedichtbände galt als "große alte Dame der polnischen Lyrik". Ihr deutsches Debüt erschien erst spät, im Jahr 2013, unter dem Titel "Und alles wird erinnert" im Verlag Neue Kritik. Ihre ersten Dichtungen hatte Hartwig bereits mit 17 Jahren veröffentlicht. Als Übersetzerin aus dem Französischen und Englischen übertrug sie Gedichtsammlungen unter anderem von Guillaume Apollinaire, Robert Bly und Marianne Moore ins Polnische. Dafür erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Hartwig war am 14. August 1921 in Lublin im heutigen Osten Polens als Tochter eines polnischen Fotografen und einer Russin zur Welt gekommen. Sie war mit dem Lyriker Artur Miedzyrzecki verheiratet, der 1996 starb.

"Downsizing" eröffnet Filmfestspiele in Venedig Matt Damon in der Hauptrolle Die Science-Fiction-Satire "Downsizing" mit Matt Damon in der Hauptrolle eröffnet die diesjährigen Internationalen Filmfestspiele in Venedig. Das sozialkritische Werk werde bei dem Festival am 30. August seine Weltpremiere feiern, teilten die Organisatoren auf ihrer Webseite mit. Zusammen mit zahlreichen anderen Bewerbern konkurriert "Downsizing" um den Goldenen Löwen. Der Film folgt den Abenteuern des US-Amerikaners Paul Safranek (Damon), der sich gemeinsam mit seiner Frau Audrey (Kristen Wiig) auf die Größe von wenigen Zentimetern zusammenschrumpfen lässt, um das Problem der Überbevölkerung auf der Erde zu bekämpfen. Regisseur Alexander Payne kann mit "Sideways", "The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten" und "Nebraska" auf eine Reihe erfolgreicher Filme zurückblicken. Das Festival in Venedig gehört zu den wichtigsten der Welt und läuft vom 30. August bis 9. September.

Papst: mehr als 35 Millionen Follower Franziskus twittert auf neun Sprachkanälen Papst Franziskus hat viereinhalb Jahre nach seiner Wahl mehr als 35 Millionen Follower bei Twitter. Damit folgen ihm mehr Nutzer als Donald Trump, dem Dalai Lama sowie jedem anderen amtierenden Politiker oder Religionsführer. In der Liste der 100 meistgefolgten Twitter-Accounts liegt @Pontifex derzeit auf Platz 28, hinter Bill Gates und vor dem US-Comedian Kevin Hart. Donald Trump hat 33 Millionen Follower. Franziskus twittert auf neun Sprachkanälen, die meisten Follower hat der spanischsprachige mit 13 Millionen, die deutschen Twitter-Botschaften haben 450.000 Abonnenten. Seit seinem Amtsantritt im März 2013 versandte der Papst mehr als 1.200 Tweets.