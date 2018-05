Kulturnachrichten

Montag, 28. Mai 2018

Deutscher Kamerapreis für Birgit Gudjonsdottir Kuratorium: "Zuhörende und intuitive Kameraarbeit" Die Kamerafrau Birgit Gudjonsdottir erhält den Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises 2018. Das Kuratorium zeichne die gebürtige Isländerin für ihre herausragende und im besonderen Maße "zuhörende und intuitive Kameraarbeit" aus, teilte der WDR in Köln mit. Gudjonsdottir sei in vielen Genres von Komödien bis zu Dokumentationen zuhause und habe sich mit der Bildgestaltung für zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen einen Namen gemacht. Der Preis wird am 7. Juli in Köln verliehen. Gudjonsdottir wurde 1962 in Reykjavik geboren und absolvierte in Wien eine Ausbildung an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt. Über ein Volontariat und die Arbeit bei einem Kameraverleih kam sie zum Film. Gudjonsdottir ist Dozentin an der Filmakademie Baden-Württemberg und an der Filmuniversität Babelsberg. Sie ist Mitglied der Deutschen Filmakademie sowie der Europäischen Filmakademie und lebt und arbeitet in Berlin.

Hölty-Preis für Lyrik geht an Norbert Hummelt Höchstdotierter Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum Der Hölty-Preis für Lyrik der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover geht in diesem Jahr an den in Berlin lebenden Dichter und Übersetzer Norbert Hummelt. Im Versuch einer emphatischen Neuaneignung der poetischen Tradition sei kaum ein Dichter der Gegenwart einen so konsequenten Weg gegangen wie Hummelt, begründete die Jury. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Es handele sich um den höchstdotierten Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum. Hummelt wurde 1962 im rheinischen Neuss geboren. Für seine Gedichte wurde er bereits vielfach ausgezeichnet. Die an den Dichter Hölty erinnernde Auszeichnung wird seit 2008 im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. Frühere Preisträger sind Christoph Meckel, Silke Scheuermann und Thomas Rosenlöcher.

Buber-Rosenzweig-Medaille für Initiativen gegen Antisemitismus Engagement gegen menschenverachtendes Denken Die Buber-Rosenzweig-Medaille 2019 geht an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und an das Netzwerk für Demokratie und Courage. Dies gab der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bad Nauheim bekannt. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus gehört bundesweit zu den ersten zivilgesellschaftlichen Trägern, die Konzepte für die kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft entwickelt haben. Das Netzwerk für Demokratie und Courage ist in zwölf Bundesländern sowie in Frankreich tätig. In dem Netzwerk engagieren sich junge Menschen für eine demokratische Kultur, Zivilcourage und gegen menschenverachtendes Denken.

Dritte "Jerks"-Staffel mit Ulmen und Yardim kommt Ulmen: Sie wird "endlich richtig peinlich, dunkel und gemein" Die Buddy-Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim bekommt eine dritte Staffel. Noch während die zweite bei ProSieben läuft, haben der Privatsender und der Streamingdienst Maxdome, bei dem sie zuvor zu sehen war, eine Fortsetzung mit zehn neuen Folgen angekündigt. Und die sollen "endlich richtig peinlich, dunkel und gemein" werden, verriet Ulmen vorab. Die Serie mit Ulmen (42) als liebenswertem Tollpatsch und seinem Kumpel Yardim (37) als coolem Draufgänger, der auch nicht alles hinbekommt, wurde 2017 mit dem Deutschen Comedypreis in der Kategorie beste Innovation ausgezeichnet.

Bargeldloses Bezahlsystem für Londons Straßenmusiker "Deutlich" höheres Spendenaufkommen Einen Hut für Kleingeld müssen Straßenmusiker in London ab sofort nicht mehr aufstellen: Bürgermeister Sadiq Khan stellte gestern ein bargeldloses Bezahlsystem für die Künstler in der britischen Hauptstadt vor - seinen Angaben zufolge eine Weltneuheit. Künstler, die sich an dem Projekt beteiligen, können sich künftig mittels Geldkarten mit Funkchip, Armbanduhren oder Smartphone bezahlen lassen. Straßenmusikerin Charlotte Campbell hat das System zwei Wochen lang getestet - und ein "deutlich" höheres Spendenaufkommen beobachtet. "Wenn sich Straßenkünstler wie ich nicht an die bargeldlose Gesellschaft anpassen, auf die wir zusteuern, laufen wir Gefahr, als Kunstform auszusterben", sagte Campbell.

Marion Poschmann erhält "Klopstock-Preis" Jury: "Zartes wie humorvolles Plädoyer" Die höchste Literaturauszeichnung Sachsen-Anhalts geht an Marion Poschmann. Die 48-Jährige erhält den mit 12.000 Euro dotierten "Klopstock-Preis für neue Literatur" für ihren Roman "Kieferninseln". Ihr sei ein "ebenso zartes wie humorvolles Plädoyer für die Kunst der Betrachtung" gelungen, urteilte die Jury. Poschmann wurde in Essen geboren. Die Autorin, Dichterin und Essayistin lebt heute in Berlin. Sachsen-Anhalt verleiht seit 1996 jährlich einen Literaturpreis. Seit 2015 heißt er "Klopstock-Preis für neue Literatur". Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) gilt als einer er bedeutendsten Literaten der Aufklärung. Er wurde in Quedlinburg geboren. In der Unesco-Welterbestadt im Harz soll am 3. September auch die Preisverleihung veranstaltet werden.

Virtuelles deutsches Migrationsmuseum Internet-Schau geht ab morgen etappenweise online Ein virtuelles Migrationsmuseum soll die deutsche Einwanderungsgeschichte künftig im Internet und damit von jedem Ort der Welt aus erlebbar machen. Menschen, die die Website des Museums ansteuern, können dort - etwa über ein Tablet - virtuell durch animierte Straßenszenerien laufen oder Gebäude betreten, um mehr über die jeweilige Migrationsgeschichte zu erfahren. Hinter dem Projekt steht das "Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland" (DOMiD). Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, mittelfristig auch ein reales Migrationsmuseum in Deutschland aufzubauen.

Rechte stürmen Theateraufführung in Tschechien Oliver Frljics Stück befasst sich mit Faschismus und Islamophobie Anhänger der rechten Szene haben im tschechischen Brünn eine Inszenierung des kroatischen Regisseurs Oliver Frljic gestört. Sie besetzten zu Beginn des kontroversen Stücks "Eure Gewalt, unsere Gewalt" die Bühne, wie die Zeitung "Pravo" berichtete. Auf der Grundlage des Romans "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss befasst sich Frljic mit den Problemen Faschismus und Islamophobie. Die Bilder sind teilweise drastisch. Die Protestierenden gehörten der Bewegung "Anständige Leute" an, die vom tschechischen Innenministerium als extremistisch eingeschätzt wird. Erst nach dem Einschreiten der Polizei konnte die Aufführung fortgesetzt werden. Gegen die Aufführung hatten auch christliche Aktivisten protestiert. Bei den Wiener Festwochen vor zwei Jahren hatte das Stück ebenfalls Diskussionen ausgelöst.

Berlin: "Kippa des Anstoßes" kommt ins Museum Jüdisches Museum will zukünftig schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren Die jüdische Kopfbedeckung, die im Mittelpunkt eines antisemitischen Angriffs Mitte April in Berlin stand, kommt ins Jüdische Museum der Hauptstadt. Sie wird dort unter dem Namen "Die Kippa des Anstoßes" präsentiert. Auch die Hintergründe der Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" vom 25. April sollen dargestellt werden. Mit einer eigens eingerichteten Vitrine, in der nun als erstes die Kippa ausgestellt wird, will das Museum in Zukunft schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren.

Kafka-Handschrift für 150.000 Euro versteigert Einleitung eines gescheiterten Projekts von Kafka und Max Brod Ein Manuskript von Franz Kafka ist in Hamburg für 150.000 Euro versteigert worden. Es sei die handgeschriebene Einleitung zu einem Romanprojekt von Kafka und dessen Freund Max Brod, erklärte das Auktionshaus Christian Hesse.

Die beiden Autoren wollten 1911 zusammen einen Roman mit dem Titel "Richard und Samuel" schreiben. Darin sollte es um eine gemeinsame Reise der beiden Hauptfiguren gehen, die für die Autoren selbst stehen sollen. Das Projekt sei aber an den unterschiedlichen Arbeitsweisen von Kafka und Brod gescheitert.