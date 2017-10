Kulturnachrichten

Samstag, 14. Oktober 2017

Deutscher Jugendliteraturpreis verliehen Gudrun Pausewang erhielt Preis für ihr Lebenswerk Die Autorin Gudrun Pausewang hat den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk erhalten. Der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehene Sonderpreis "Neue Talente" ging an den Schriftsteller Mario Fesler. Auszeichnungen erhielten zudem Jakob Wegelius, Bonnie-Sue Hitchcock, Piotr Socha, Isabel Minhós Martins und Becky Albertalli. Pausewang habe unzählige junge Leser darin bestärkt, für Frieden, Freiheit und Toleranz einzustehen und für eine lebendige Demokratie zu kämpfen, unterstrich die Jury. Nachwuchsautor Mario Fesler überzeugte die Juroren mit seinem Debüt "Lizzy Carbon und der Klub der Verlierer". In der Sparte Kinderbuch wurde der Abenteuerroman "Sally Jones. Mord ohne Leiche" des schwedischen Autors und Illustrators Jakob Wegelius ausgezeichnet. Als bestes Jugendbuch wurde "Der Geruch von Häusern anderer Leute" der US-Autorin Bonnie-Sue Hitchcock prämiert.

Margaret Atwood fühlt sich an die 30er Jahre erinnert Neue Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels sieht politische Parallelen zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg Die neue Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Margaret Atwood, sieht in der aktuellen politischen Lage Parallelen zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. "Das erinnert an die 1930er Jahre", sagte die kanadische Schriftstellerin auf der Frankfurter Buchmesse. Wie damals gebe es starke totalitäre Tendenzen - mit dem Unterschied, dass sie diesmal in den USA zu beobachten seien. Die autoritären Tendenzen weltweit erklärt sich Atwood mit den globalen Umbrüchen und dem schnellen Wandel. "Wir leben in einer Zeit des Aufruhrs." Atwood wird die renommierte Auszeichnung am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche zum Abschluss der weltweit größten Buchmesse entgegennehmen. Sie gilt als scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump und hat sich in ihren Werken auch für Frauenrechte und Umweltschutz engagiert.

Eifeler Traditionsabtei Himmerod wird aufgelöst Mönche können in ein Kloster ihrer Wahl übersiedeln Das Zisterzienserkloster Himmerod in der Eifel wird aufgelöst. Dies hat das Kongregationskapitel der Mehrerauer Kongregation als höchste Instanz der deutschsprachigen Zisterzienserklöster in der vergangenen Woche entschieden, wie das Kloster mitteilte. "Die wirtschaftlich angespannte Situation, aber vor allem die geringe Zahl der Mönche, waren entscheidend für diesen schweren Schritt", erklärte Abt Johannes. Vor sechs Jahren hätten noch zehn, derzeit nur noch sechs Mönche dem Konvent angehört. Sie hätten nun die Möglichkeit, in ein anderes Kloster ihrer Wahl überzusiedeln. Laut Abtei gehen die Liegenschaften in den Besitz des Bistums Trier über. Bischof Stephan Ackermann sei bereits offiziell über die Auflösung des Klosters informiert worden. In den kommenden Tagen und Wochen werde man sich für einen reibungslosen Übergang und tragfähige Lösungen für die Mitarbeiter einsetzen. Das Zisterzienserkloster Himmerod wurde 1134 vom heiligen Bernhard von Clairvaux gegründet. Nach der Säkularisation wurde die Abtei fast komplett zerstört und Anfang des 20. Jahrhunderts nach barockem Vorbild neu errichtet.

Deutscher Kulturrat für Reformen bei der UNESCO UNESCO-Exekutivrat wählt unterdessen neue Generaldirektorin Der Deutsche Kulturrat spricht sich für Reformen bei der UNESCO aus. Viele Entscheidungen seien über die Hintertür durchgesetzt worden, das habe zu einer Verhärtung geführt, so der Geschäftsführer des Kulturrats, Olaf Zimmermann. Die UNESCO war in schwere Turbulenzen geraten, da die USA und Israel am Donnerstag überraschend ihren Austritt angekündigt hatten. Unterdessen hat der Exekutivrat der Organisation die frühere französische Kulturministerin Audrey Azoulay zur neuen Generaldirektorin gewählt. Die 45-jährige setzte sich am Freitagabend bei einer Abstimmung in Paris durch. Die UNESCO-Generalkonferenz muss das Ergebnis noch bestätigen. Außenminister Sigmar Gabriel begrüßte Azoulays Wahl. Er wünsche ihr "viel Kraft und Mut, die notwendigen Schritte anzugehen, um die Unesco zu reformieren", erklärte Gabriel. Es bestehe kein Zweifel daran, dass eine Reform der UN-Kulturorganisation nötig sei. Dies hätten die jüngsten Diskussionen gezeigt.

Wim Wenders mit Douglas-Sirk-Preis geehrt Laudatio hielt die iranische Künstlerin und Filmemacherin Shirin Neshat Regisseur Wim Wenders ist auf dem Hamburger Filmfest mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet worden. "Seit einem halben Jahrhundert zeigt Wim Wenders uns mit seinem ganz besonderen Blick die Welt - wie sie war, wie sie ist und vielleicht auch wie sie sein sollte", ließ Kultursenator Carsten Brosda vorab mitteilen. "Seine Filme werben gleichzeitig leise und doch mit großer Wucht für Verantwortung und Menschlichkeit." Anschließend feierte Wenders neuer Film "Submergence" mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander und James McAvoy in den Hauptrollen Deutschland-Premiere. Der Liebesfilm nach dem Roman von J. M. Ledgard soll im Februar 2018 in die Kinos kommen. Seit 1995 wird im Rahmen von Filmfest Hamburg der Douglas-Sirk-Preis an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Filmkultur und Filmbranche verdient gemacht haben.

Spanien liefert Schriftsteller Akhanli nicht an Türkei aus Ministerrat entscheidet Auslieferungsverfahren nicht fortzusetzen Spanien liefert den deutschtürkischen Schriftsteller Dogan Akhanli nicht an die Türkei aus. Das teilte das spanische Justizministerium in Madrid mit. Der Ministerrat in Madrid habe entsprechend eines Vorschlags von Justizminister Rafael Catalá entschieden, das Auslieferungsverfahren an die Türkei nicht fortzusetzen, heißt es in einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Akhanli war am 19. August bei einem Spanienurlaub wegen eines türkischen Fahndungsaufrufs festgenommen worden. Einen Tag später wurde er freigelassen, musste sich seither aber wöchentlich bei der Polizei melden. Die Türkei wirf ihm Beteiligung an einem Raubmord vor. Akhanli bestreitet das und sieht politische Motive hinter dem Auslieferungsantrag.

Entscheidung über Gomringer-Gedicht noch offen Vorschlagsfrist zur Neugestaltung verlängert Der Streit um ein angeblich sexistisches Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer bleibt vorerst in der Schwebe. Die Alice Salomon Hochschule Berlin, an deren Fassade das Gedicht angebracht ist, hat die Vorschlagsfrist zur Neugestaltung der Außenwand bis Ende Oktober verlängert. Man wolle auch den Erstsemestern die Möglichkeit geben, sich in die Debatte einzubringen, sagte eine Sprecherin. Angehörige der Hochschule hatten moniert, das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Sie beziehen sich dabei auf den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Daraufhin hatte die Hochschulleitung ein partizipatives Verfahren für eine mögliche Neugestaltung der Fassade ausgeschrieben. Der Fall erregte international Aufsehen. Die Schriftstellervereinigung Deutsches PEN-Zentrum warnte vor Zensur.