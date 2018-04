Deutscher Filmpreis Marie Bäumer als beste Schauspielerin ausgezeichnet

Favoritin von Anfang an: Marie Bäumer im Film "3Tage in Quiberon" gewinnt eine Lola (© 2018 Prokino Filmverleih GmbH)

Im Berlin wird zum 68. Mal der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Lola für die beste Schauspielerin ging an Marie Bäumer in dem Film "3 Tage in Quiberon". Für herausragende Dienste um den deutschen Film erhielt Regisseur und Autor Hark Bohm einen Ehrenpreis.

Zur Stunde wird in der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Lolas für die besten Schauspielerinnen gingen vor mehr als 1900 Gästen beide an den Film "3 Tage in Quiberon".

Marie Bäumer erhielt die Lola in der Hauptrolle der Romy Schneider. "Ich bin sooooo glücklich, ich freue mich so unglaublich", rief Bäumer. Für sie sei mit diesem Film die Leidenschaft für das Kino noch einmal neu entfacht worden. Die Österreicherin Birgit Minichmayr wurde für die beste weibliche Nebenrolle, ebenfalls in Emily Atefs Film, geehrt.

Der Romy-Schneider-Film ist mit zehn Nominierungen der große Favorit des Abends.

"Eure Zeit ist vorbei"

Iris Berben, Präsidentin der Deutschen Filmakademie, sagte zuvor in ihrer Rede, die längst überfällige Debatte um Machtmissbrauch und Sexismus in der Filmbranche müsse ohne Häme und Ausgrenzung geführt werden. Sie wehre sich dagegen, dass Männer per se unter Generalverdacht gestellt würden. Aber wo es Mobbing und Einschüchterung gebe, müsse es heißen: "Eure Zeit ist vorbei. Nehmt euch mal 'ne Auszeit."

Lola für Autor Hark Bohm

Weiterer Preisträger ist der 78-jährige Regisseur, Schauspieler und Autor Hark Bohm ("Nordsee ist Mordsee"). Er ist in diesem Jahr Lola-Ehrenpreisträger und wurde für herausragende Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet.

Die undotierte Lola für den "besucherstärksten deutschen Film des Jahres" ging an Autor und Regisseur Bora Dagtekin für die Komödie "Fack ju Göhte 3". Mehr als sechs Millionen Besucher haben bisher den Film gesehen.

(jde/mf)