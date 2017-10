Kulturnachrichten

Freitag, 13. Oktober 2017

Deutsche Filmemacher holen Studenten-Oscars Benrath und Preuss in Los Angeles ausgezeichnet Zwei deutsche Nachwuchs-Filmemacher sind in der Nacht in Los Angeles mit dem sogenannten Studenten-Oscar ausgezeichnet worden. Katja Benrath von der Hamburg Media School erhielt in der Kategorie internationaler Kurzfilm den Preis für ihren in Kenia gedrehten Film "Watu Wote/All of Us". Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg gewann mit seiner Reportage "Galamsey – Für eine Handvoll Gold" über Goldgräber in Ghana ebenfalls den Studenten-Oscar. Neben den beiden deutschen Filmemachern wurden 15 Kollegen von US-Hochschulen ausgezeichnet. Mit den Studenten-Oscars ehrt die Oscar-Akademie in Beverly Hills seit 1972 Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen in den USA.

Unverständnis über Ausstieg aus Unesco USA und Israel wollen UN-Kulturorganisation verlassen Der angekündigte Austritt der USA und Israel aus der UN-Kulturorganisation Unesco hat Unverständnis ausgelöst. Bundesaußenminister Gabriel sagte, es gebe keinen Zweifel daran, dass Deutschland die Unesco weiterhin unterstütze und Mitglied bleibe. Ein Sprecher der UN gab bekannt, Generalsekretär Guterres bedauere den Rückzug der beiden Länder zutiefst. Die USA und Israel werfen der Unesco nach der Aufnahme Palästinas und einer Reihe von Beschlüssen israelfeindliche Tendenzen vor. Der Austritt soll Ende Dezember 2018 wirksam werden.

New Yorker Polizei ermittelt im Fall Harvey Weinstein Oscar Akademie berät über Ausschluss des Produzenten Nach den Sex-Vorwürfen gegen Harvey Weinstein will die New Yorker Polizei eine eigentlich bereits abgeschlossene Ermittlung gegen den Hollywood-Mogul aus dem Jahr 2004 neu aufrollen. Es werde untersucht, ob es zusätzliche Beschwerden und Hinweise zu dem Thema gebe, sagte eine Sprecherin der New Yorker Polizei. Worum es bei den Vorwürfen genau geht, wollte die Polizei bislang nicht sagen. Derweil kündigte die Oscar-Akademie für Samstag eine Dringlichkeitssitzung an, um über den möglichen Ausschluss des Filmproduzenten zu beraten. Am Mittwoch hatte bereits der britische Filmverband BAFTA seine Mitgliedschaft ausgesetzt.

Georgien ist 2018 Ehrengast der Buchmesse 90 Neuübersetzungen ins Deutsche sind geplant Nach Frankreich in diesem Jahr ist Georgien 2018 Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Unter dem Motto "Georgia - Made by Characters" werden neben der Literatur und der Kultur das georgische Alphabet im Vordergrund stehen, wie Buchmesse-Direktor Juergen Boos ankündigte. Es zähle mit seinen 33 kunstvoll geschwungenen Buchstaben zum Unesco-Welterbe. Seit 2010 wurden nach Angaben des Ehrengast-Teams bereits mehr als 65 georgische Bücher in deutschsprachigen Ländern veröffentlicht. Im Rahmen des Ehrengastauftritts seien weitere 90 Neuübersetzungen geplant. Die Palette georgischer Literatur reiche von Erzählungen, Epen und Poesie über Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur bis hin zu Kriminalromanen und einer Sammlung von kritischen Essays.