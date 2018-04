Kulturnachrichten

Sonntag, 1. April 2018

Deutsche Choreographen beim Theaterfestival Avignon Erstmals seit 30 Jahren nimmt Raimund Hoghe wieder teil Das diesjährige Theaterfestival in Avignon feiert nach mehr als 30 Jahren die Rückkehr des deutschen Choreographen und Tänzers Raimund Hoghe. Hoghe, 1949 in Wuppertal geboren, wird in der südfranzösischen Stadt "Canzone per Ornella" zeigen, sowie seine 2007 geschaffene Hommage an die Opernsängerin Maria Callas "36, Avenue Georges Mandel" in einer überarbeiteten Version. Auch Sasha Waltz wird wieder in Avignon zu sehen sein, wo sie "Kreatur" vorstellen wird. Ein Stück über Freiheit und Gefangenschaft, über Macht und Ohnmacht, wie Olivier Py in Paris bei der Vorstellung des Programms erklärte. Py ist seit 2014 Leiter des Festivals, das weltweit als das bedeutendste seiner Art gilt. Dieses Jahr findet es vom 6 Juli bis zum 24. Juli statt.

Kulturpreis für Künstler Tom Schulhauser Landshuter wird auch mit Einzelausstellung geehrt Der Landshuter Künstler Tom Schulhauser erhält den Kulturpreis der Dr. Franz und Astrid Ritter-Stiftung 2018. Die mit 15.000 Euro und einer Einzelausstellung im Weytterturm Straubing verbundene Auszeichnung wird ihm am 29. Juni überreicht, wie die Stiftung mitteilte. Zu sehen ist die Schau von Schulhauser, der in Saarbrücken und München Kunst studierte, vom 30. Juni bis 5. August. Der Kulturpreis für Bildende Kunst ist das Hauptprojekt der Ritter-Stiftung, die Malerei und sonstige Bildende Künste in Straubing und im Raum Niederbayern fördert.

In der Begründung der Jury heißt es, Schulhauser präsentiere eine "junge künstlerische Position sowie einen aktuellen und konzeptuellen Ansatz".

Grünen-Chef Habeck: Kartellrecht gegen Facebooks Datenmacht Ein erweitertes Kartellrecht müsse bewirken, Internetgiganten zu entflechten Grünen-Chef Robert Habeck will Internetriesen wie Facebook mit einem fortentwickelten Kartellrecht regulieren. Im digitalen Zeitalter müssten Markt- und Datenmacht zusammen gedacht werden, sagte der Parteivorsitzende der "Welt am Sonntag" nach dem millionenfachen Missbrauch persönlicher Daten aus dem sozialen Netzwerk. Habeck warf Facebook vor, ein Geschäftsmodell zu verfolgen, das nach dem Prinzip "Friss oder stirb" funktioniere: "Beim Kauf von WhatsApp beispielsweise hat es Millionen von Nutzerdaten in einer Hand gesammelt - und trotz gegenteiliger Zusagen zusammengeführt." Für die Nutzer gebe es faktisch keine Wahl - "deshalb wäre die richtige Konsequenz eine Entflechtung der Dienste." Darüber hinaus müssten Datenschutzbehörden gestärkt und die Algorithmen, mit denen Internetunternehmen Daten verarbeiten, offengelegt werden, sagte Habeck, der in der Kieler Landesregierung auch für Digitalisierung zuständig ist.

Gründungspfahl für Garnisonkirchen-Turm eingebracht Stiftung Garnisonkirche will den Gedanken der Versöhnung pflegen Auf der Baustelle für den umstrittenen Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche ist der erste Gründungspfahl für das Fundament gesetzt worden. "Mit neuer Technik ist die Fertigstellung des 38 Meter langen Betonpfahls geglückt", sagte der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, Wieland Eschenburg. "Nun können die Arbeiten planmäßig fortgesetzt werden." Gegen den Wiederaufbau des Potsdamer Wahrzeichens protestieren mehrere, auch christliche, Initiativen. Streitpunkt ist die preußisch-militaristische Geschichte der Garnisonkirche. Die Stiftung will dagegen in dem Neubau den Gedanken der Versöhnung pflegen.