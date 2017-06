Deutsch-schweizerische Nachbarschaft Schweizer Einkaufstourismus, Flugzeuglärm und AKW

Von Thomas Wagner und Dietrich Karl Mäurer

Die deutsch-schweizerische Landesgrenze (dpa / picture alliance / Patrick Seeger; )

Atomkraftwerke in der Schweiz sorgen für Ärger am Bodensee. Schweizer kaufen in Deutschland ein, weil es billiger ist, zum Schaden der eigenen Wirtschaft. Wie sieht die deutsch-schweizerische Nachbarschaft im Alltag aus?

Dieser Frage gehen wir in in zwei Beiträgen in unserer Sendung nach:

Schweizer Einkaufstourismus, Flugzeuglärm und AKW - Spannungen am Bodensee

Von Thomas Wagner

Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn? Spannungen und Spannendes entlang der deutsch-schweizerischen Grenze: Der eidgenössische Einkaufstourismus, der Flugzeuglärm vom nahen Airport Zürich-Kloten und die im Grenzgebiet gelegenen Schweizer Atomkraftwerke sorgen für viel Ärger im sonst gut guten nachbarschaftlichen Verhältnis am Bodensee.

Und dann auch noch das: Ausgerechnet die kleine Schweiz platziert einen Spion im nordrhein-westfälischen Finanzministerium, um herauszubekommen, wer genau Daten-CD’s mit Angaben über Schwarzgeldkonten von der Schweiz nach Deutschland schmuggelt. Spionieren unter Freunden, unter Nachbarn – geht das? Das Beispiel zeigt: So harmonisch, wie das deutsch-schweizerische Miteinander in launigen Sonntagsreden beschworen wird, ist der Alltag nicht immer. Da gibt es Geschichten über Tausende und Abertausende einkaufswütige Schweizer, die täglich ins benachbarte Süddeutschland stürmen, weil dort für sie alles billiger und günstiger ist. Da gibt es Geschichten über Schweizer Atomkraftwerke, deren Inneres langsam vor sich hin rostet, dummerweise genau an der Grenze zu Süddeutschland. Und es gibt die Geschichten über laute Jets, die auf dem Weg zum Schweizer Großflughafen Zürich-Kloten lauthals lärmend über deutsche Dörfer hinwegbrausen – und dort für Ärger und Verdruss sorgen. Wie läuft das nun wirklich mit der deutsch-schweizerischen Nachbarschaft? Thomas Wagner hat vor Ort nachgefragt.

Schattenseite der Schnäppchenjagd - Einkaufstourismus sorgt Schweizer Händler

Von Dietrich Karl Mäurer

Schweizer Einkaufstourismus betrübt die Eidgenossen: Insbesondere wegen des starken Frankens ist Deutschland für Schweizer ein Schnäppchenparadies. Tag für Tag stürmen sie die Schoppingzentren in Grenznähe. Was die Händler auf der deutschen Seite freut, betrübt den Schweizer Einzelhandel: Kunden bleiben weg, der Umsatz geht zurück, Personal muss abgebaut werden. Das zeigt eine jetzt veröffentlichte Marktanalyse.

Die ganze Sendung können Sie am 14. Juni, ab 13:07 Uhr hören.