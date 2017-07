Kulturnachrichten

Mittwoch, 19. Juli 2017

"Despacito" ist meistgestreamter Song aller Zeiten Lateinamerikanischer Hit führt seit Wochen die US-Singlecharts an Mehr als 4,6 Milliarden Mal weltweit haben Nutzer von Streaming-Plattformen den Song "Despacito" abgespielt - der lateinamerikanische Hit ist damit das neue meistgestreamte Lied aller Zeiten. Der Song der puerto-ricanischen Künstler Luis Fonsi und Daddy Yankee überholte gemeinsam mit dem von Justin Bieber begleiteten Remis den Hit "Sorry". Diesen hatte Bieber 2015 herausgebracht, er wurde 4,38 Milliarden Mal gestreamt. "Despacito" wurde im Januar veröffentlicht und führt seit Wochen die US-Singlecharts an. Streaming-Plattformen hätten dabei geholfen, dass seine Musik jede Ecke der Welt erreiche, sagte Fonsi in einer Mitteilung.

Fall Yücel: WeltN24 legt Verfassungsbeschwerde ein "Wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen" Die WeltN24 GmbH hat in der Türkei Verfassungsbeschwerde gegen die Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel eingelegt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der fortdauernden Inhaftierung und der damit einhergehenden Verletzung der Pressefreiheit des Verlags. "Wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, die uns zur Verfügung stehen, um die Berichterstattungsfreiheit unseres Korrespondenten wie auch des Verlags zu verteidigen", sagte die Geschäftsführerin der WeltN24 GmbH, Stephanie Caspar. Die Vorwürfe gegen Yücel nannte sie abwegig. Der Journalist war im Februar unter Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Auch die Bundesregierung fordert seine Freilassung und hat gestern angekündigt Deniz Yücels Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu unterstützen.

Bregenzer Festspiele beginnen mit "Carmen" Karten sind bereits ausverkauft Mit dem Opern-Klassiker "Carmen" starten die Bregenzer Festspiele am Abend in ihre 72. Saison. Das Werk von Georges Bizet wird auf der bekannten Seebühne gezeigt, inszeniert von dem aus Dänemark stammenden Regisseur Kasper Holten.

Rund vier Wochen lang ist die Oper um leidenschaftliche Liebe und spektakulären Stierkampf am österreichischen Bodenseeufer zu sehen - auf die Zuschauerränge passen pro Vorstellung 6980 Besucher. Die Karten sind nach Angaben der Veranstalter ausverkauft. Zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Vormittag werden unter anderem der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler erwartet. Einige Künstler präsentieren dabei auch Auszüge aus dem Programm. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist die Oper im Festspielhaus. Dort wird in diesem Jahr das selten gespielte Werk "Moses in Ägypten" von Gioachino Rossini gezeigt. Die Premiere ist am 20. Juli.

Reporter ohne Grenzen eröffnet Büro in Taipeh Nichtregierungsorganisation hat erstes Büro in Asien eröffnet Als Grund für die Standortwahl Taiwan gab die Organisation Reporter ohne Grenzen die selbst erstellte jährliche Rangliste der Pressefreiheit an. Demnach ist Taiwan für Journalisten das freieste Land des Kontinents. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für das Asienbüro stand zunächst Hongkong im Fokus. Die Situation für Journalisten in Hongkong habe sich aber aufgrund der zunehmenden Einflussnahme Pekings in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert. "Die Lage ist in Taipeh für unsere Mitarbeiter viel sicherer", sagte der Generalsekretär der Organisation. Taiwan liegt in der Rangliste für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 45 von 180 Ländern, Hongkong auf Platz 73 und China auf dem fünftletzten Platz

Spaenle: Haus der Kunst ist schwieriges Erbe Bayerns Kultusminister eröffnete ein Symposium zur Architektur des Gebäudes Der CSU-Politiker hat das Haus der Kunst in München zwar als eines der "wichtigsten

Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst weltweit" bezeichnet. Gleichzeitig sehe er die Herausforderungen, so Spaenle. Das Gebäude, das vor 80 Jahren als "Haus der Deutschen Kunst" von Adolf Hitler eröffnet worden war, sei sich seines "schwierigen Erbes" bewusst und stelle sich seiner Verantwortung offensiv. Vor diesem Hintergrund müsse auch die Herausforderung gesehen werden, das Gebäude zu sanieren und neu zu positionieren, sagte der Minister. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Sanierung und die Neuausrichtung für München und die ganze internationale Kunstwelt einen hohen Mehrwert erbringen werden. Parallel gehe es darum, die Organisationsstruktur zukunftsfest zu machen.

Ehren-Leopard für Todd Haynes Filmfestival Locarno zeichnet US-Regisseur für sein "einzigartiges Universum" aus Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Todd Haynes wird beim diesjährigen Internationalen Filmfestival Locarno mit einem Ehren-Leoparden ausgezeichnet. Der 56-Jährige erhält im Rahmen der 70. Ausgabe des Schweizer Festivals den "Pardo d'onore Manor" für sein Werk. In seinen Figuren lebe "die Magie des großen Kinos" wieder auf, begründete der künstlerische Direktor Carlo Chatrian die Entscheidung. Haynes schaffe es, ein "einzigartiges Universum" mit seinen Filmen entstehen zu lassen und dabei die amerikanische sowie die europäische Kinokultur zu vereinen. Filmemacher und Produzent Haynes wurde bereits mehrfach bei großen Festivals ausgezeichnet. Mit der fiktiven Bob-Dylan-Biografie "I'm Not There" gewann Haynes 2007 den Großen Preis der Jury der Filmfestspiele von Venedig. Die Romanverfilmung "Carol" mit Cate Blanchett in der Hauptrolle war für sechs Oscars nominiert. Das Festival von Locarno findet vom 2. bis zum 12. August statt.