Der Tag mit Zafer Senocak Von Autobossen, NSU-Pannen und politischen Gummistiefeln

Der Autor und Publizist Zafer Senocak

Ein Skandal jagt den nächsten in der deutschen Automobilindustrie. Doch über den schlimmsten wird wenig gesprochen: Die E-Mobilität wurde verschlafen. Können die Deutschen keine Zukunft mehr? Fragen an den Schriftsteller Zafer Şenocak.

Die deutsche Autoindustrie ist derzeit schwer unter Druck. Neben Diesel-Skandal und Kartell-Vorwürfen stellt sich auch die Frage, warum die Unternehmen bei der E-Mobilität nicht vorn dabei sind. Die deutschen Autobauer haben die Zukunft verschlafen.

Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler und BMW sollen sich bei Technik und Kosten abgesprochen haben - ob das auch bei der E-Mobilität der Fall war? (dpa)

Warum? Können oder wollen die Autobosse nicht? Unser Studiogast Zafer Şenocak will sich außerdem über die Bedeutung des Automobils für die deutsche Psyche Gedanken machen.

Politische Gummistiefel - wer zieht sie als erster an?

Zweites Thema in Studio 9 am Mittag: der NSU-Prozess, in dem heute die Ankläger ihr Plädoyer fortsetzen. Wir werfen mit Zafer Şenocak einen Blick auf die Deutsch-Türken und ihr Verhältnis zum hiesigen Rest der Bevölkerung - das durch die Ermittlungspannen und falschen Verdächtigungen im NSU-Komplex schwer belastet wurde. Auch die Rolle der Medien wollen wir beleuchten.

Vor Beginn der Schlussplädoyers: Die Angeklagte Beate Zschäpe zwischen ihre Anwälten Hermann Borchert (l) und Mathias Grasel im Oberlandesgericht in München (dpa / Peter Kneffel)

Desweiteren in der Sendung: Dauerregen - ist nun wieder Zeit für politische Gummistiefel und Deichgraf-Inszenierungen? Und: Zwei Jahre nach Beginn der großen Flüchtlingswelle standen die Asylregeln der Europäischen Union vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf dem Prüfstand. Abweichungen vom Regelwerk sind nicht zulässig, wissen wir jetzt - auch nicht in Ausnahmesituationen wie damals.

Zafer Şenocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Şenocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt regelmäßig für die "tageszeitung" in Berlin und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Buch "In deinen Worten: Mutmaßungen über den Glauben meines Vaters".