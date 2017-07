Der Tag mit Nikolaus Blome Streitbar bis in den Tod?

Moderation: Anke Schaefer

Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung (Deutschlandfunkkultur/Mareike Knoke)

Kardinal Joachim Meisner ist tot. Der frühere Erzbischof von Köln galt als streitbar – ein Thema im Gespräch mit Journalist Nikolaus Blome. Außerdem: die Krise zwischen Nordkorea und den USA sowie die Frage, wie kreativ ist der G20-Protest wirklich?

Mit einer militärischen Antwort begegnen Südkorea und die USA dem Start einer koreanischen Langstreckenrakete am amerikanischen Jahrestag der Unabhängigkeit. Laut staatlicher Nachrichtenagentur sei die Rakete Kim Jong Un’s Geschenk "für die amerikanischen Bastarde". Russland und China könnten dabei mäßigend auf den Nordkoreanischen Machthaber einwirken.

Auch Angela Merkel hat heute die Möglichkeit den chinesischen Präsidenten um Schlichtung zu bitten – sie trifft Präsident Xi beim Besuch des jüngst verliehenen Panda Pärchens im Berliner Zoo. Derweil hat US-Außenminister Rex Tillerson schon eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Wie gefährlich ist diese militärische Konfrontation zwischen Nordkorea und den USA?



Weitere Themen: Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg versuchen sich Globalisierungsgegner mit Aktionen wie "Lieber tanz ich als G20", "Welcome to Hell" oder "Colour the red zone" auch in buntem Protest. In der Zwischenzeit bleibt die Lage zwischen Polizei und Demonstranten Vorort angespannt. Bunter Protest zum G20 Gipfel: kreativ oder platt?



Und: Boris Becker – warum zur Heldengeschichte nie nur Aufstieg sondern immer auch Fall gehört.

Nikolaus Blome ist seit 2015 stellvertretender Chefredakteur der "Bild-Zeitung", davor war er von 2013 bis 2015 Hauptstadtbüro-Leiter des "Spiegel" - quasi als "Fuchs im Hühnerstall". Denn vor diesem Ausflug war Blome bereits seit 1997 in verschiedenen leitenden Positionen bei Springer-Medien tätig, zunächst bei der "Welt", dann ab 2001 bei der "Bild"-Zeitung. Bekannt ist Blome auch durch seine Verbal-Duelle mit Freitag- Verleger Jakob Augstein im TV-Sender Phönix.