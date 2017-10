Der Tag mit Liane Bednarz Umgangsformen im neuen Bundestag

Moderation: Anke Schaefer

Die Publizistin Liane Bednarz (imago / Horst Galuschka)

Im neuen Bundestag stellt sich die Frage, wie umgehen mit der AfD? Wir wollen darauf im Gespräch mit unserem Studiogast, der Publizistin Liane Bednarz, eine Antwort finden. Weitere Themen sind der Richtungsstreit in der Union, der Wahlausgang in Tschechien und die Klimaziele der Deutschen Bahn.

Wenn am Dienstag der neue Bundestag zusammentritt, stellt die neu eingezogene AfD die Abgeordneten aller Parteien vor ganz neue parlamentarische Herausforderungen. Wie schwierig der Umgang mit der Fraktion wird, zeigt sich schon bei der Wahl des Präsidiums. Mit 92 Abgeordneten hat die AfD Anspruch auf einen Posten. Aber der Kandidat Albrecht Gläser ist aufgrund früherer Äußerungen zum Islam umstritten. Mit unserem Studiogast, der Publizistin Liane Bednarz, wollen wir darüber sprechen, wie der Umgang mit der AfD im neuen Bundestag in dieser Legislaturperiode aussehen sollte.

Rechtsruck in Osteuropa

Uns beschäftigt auch, dass nach Polen und Ungarn nun auch in Tschechien ein Rechtspopulist die Parlamentswahlen gewonnen hat. Viel hängt jetzt davon ab, mit wem der umstrittene Milliardär Andrej Babis eine Koalition eingehen wird. Vom Chefredakteur der Zeitschrift "Osteuropa", Manfred Sapper, wollen wir wissen, was die Beweggründe für diesen Rechtsruck in den osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten sind.

Neue Klimaziele der Bahn

Wenige Wochen vor dem Weltklimagipfel in Bonn hat sich die Deutsche Bahn neue Klimaschutzziele gesetzt. Das Unternehmen will bis 2030 mehr als die Hälfte seines Kohlendioxid-Ausstoßes im Vergleich zu 2006 einsparen. Unsere Korrespondentin Anja Nehls berichtet von der Pressekonferenz.

Ein weiteres Thema ist die internationale Geberkonferenz der Vereinten Nationen für die Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar. Experten fordern neben finanziellen Hilfen auch eine politische Lösung.

Liane Bednarz, Jahrgang 1974, ist Juristin und Publizistin. Zahlreiche Veröffentlichungen in der "Tagespost", im "Tagesspiegel", in "Christ & Welt"/DIE ZEIT, im "European" und auf den Autoren-Blogs "Starke Meinungen" und "CARTA". 2014 wurde sie mit dem Feuilletonpreis "Goldener Maulwurf" ausgezeichnet. Sie lebt in München.