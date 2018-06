Der Tag mit Ines Geipel Doping im Fußball: Immer noch ein Tabu?

Moderation: Anke Schaefer

Die Schriftstellerin und Doping-Expertin Ines Geipel. (Ines Geipel (privat))

Welche Rolle spielt Doping bei der Weltmeisterschaft in Russland und wie steht es um dieses Thema in der Bundesliga? Das besprechen wir mit der Doping-Expertin Ines Geipel. Außerdem in der Sendung: Will es die CSU darauf ankommen lassen? Hintergründe zu Unionsstreit zur Asylpolitik.

Doping in Russland: Spätestens seit den olympischen Winterspielen in Sotschi ist klar, dass es in dem Land systematisches Doping gibt. Die von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada beauftragten Reports des Sportrechtsprofessors Richard McLaren hatten aufgezeigt, wie das russische Doping-Vertuschungssystem 2014 in Sotschi funktioniert hatte. Die Berichte erwähnten auch verdächtige Proben von 34 Fußballern, darunter der komplette Kader des russischen Nationalteams der Weltmeisterschaft von 2014. Wir fragen deshalb unseren Studiogast, die Dopingexpertin Ines Geipel:

Wie steht es um Doping im russichen Fußball bei dieser Weltmeisterschaft?

Außerdem geht es um den Asylstreit in der Union: Welche Strategie verfolgt dabei die CSU? Will es die Partei auf einen Koalitionsbruch ankommen lassen? Auch das Söder-Zitat vom Ende des "geordneten Multilateralismus" wollen wir besprechen. Inwiefern will Bayerns Ministerpräsident damit Grundsätze deutscher Außenpolitik der letzten Jahrzehnte in Frage stellen? Dies besprechen wir mit dem Leiter unseres Hauptstadtstudios Stephan Detjen.

Ines Geipel, Jahrgang 1960, stammt aus Dresden. Als Leichtathletin stellte sie mit ihrem Team für die DDR im Jahr 1984 den immer noch bestehenden Vereinsweltrekord über vier mal 100 Meter auf. Geipel ist das wohl bekanneste Opfer des staatlich verordneten Dopings im DDR-Leistungssport. Die Schriftstellerin und Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin ist seit vielen Jahren aktiv in der Aufarbeitung des Zwangsdoping-Systems der DDR. Außerdem beschäftigt sie sich auch schwerpunktmäßig mit den Hintergründen von Amokläufen.