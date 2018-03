Der Tag mit Hajo Schumacher Wie geht es weiter mit Carles Puigdemont?

Moderation: Anke Schaefer

Der Journalist Hajo Schumacher zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio – Malte E. Kollenberg)

Nach seiner Festnahme in Deutschland droht dem katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont die Auslieferung an Spanien. Wir diskutieren mit unserem Studiogast Hajo Schumacher über die politischen Folgen. Weitere Themen sind das "solidarische Grundeinkommen" und der Datenklau bei Facebook.

Als "Störenfriede" bezeichnet unser Studiogast, der Journalist Hajo Schumacher, autoritäre Politiker wie Recep Tayyip Erdoğan oder Wladimir Putin. Sie seien nützlich, weil sie einen dazu zwingen würden, über Selbstverständlichkeiten noch einmal neu nachzudenken. Auch der gerade festgenommene, katalanische Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont sei zwar ein "Querkopf", könne Europa aber voranbringen.

Die Justiz in Schleswig-Holstein muss jetzt über eine Auslieferung des katalanischen Politikers nach Spanien entscheiden. Puigdemont war am Sonntag bei der Einreise aus Dänemark festgenommen worden. Was das juristisch bedeutet, erläutert unsere Berliner Hauptstadt-Korrespondentin Gudula Geuther.

Debatte um "solidarisches Grundeinkommen"

Führende SPD-Politiker wollen Hartz IV durch ein "solidarisches Grundeinkommen" ersetzen. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller brachte den Begriff in die Diskussion, den Kritiker für irreführend und widersprüchlich halten. Wir sprechen darüber, ob der Ansatz dennoch zu einer grundlegenden Wende in der Debatte führen könnte oder nur eine alte Debatte aufwärmt?

Nach dem jüngsten Skandal um den Datenklau bei Facebook ist eine Diskussion über eine mögliche Zerschlagung der Internet-Riesen Facebook, Google, Amazon und Apple entbrannt. Schumacher sagt, er habe das bereits vor Jahren gefordert. Auch Bundesjustizministerin Katarina Barley will nun den Druck auf das weltgrößte Online-Netzwerk verstärken. Sie empfängt ranghohe Facebook-Vertreter und fordert "umfassende Aufklärung".

Hajo Schumacher, geboren 164 in Münster, arbeitete von 1990 bis 2000 beim "Spiegel". Später leitete er die Redaktion des Lifestyle-Magazins "Max", heute ist er als freier Journalist und Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online und Fernsehen in Berlin tätig. Bekannt wurde der passionierte Läufer Schumacher außerdem als "Achim Achilles" mit einer regelmäßigen Laufkolumne.