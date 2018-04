Der Tag mit Gunter Gebauer Twitter-Drohungen aus Washington

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Philosoph und Sportwissenschaftler Gunter Gebauer (imago sportfotodienst)

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner jüngsten Twitter-Attacke viele aufgeschreckt. Wir sprechen mit unserem Studiogast, dem Philosophen Gunter Gebauer über diese neue Kriegsrhetorik. Weitere Themen sind der historische Sessel von Karl Marx und neue Farbenspiele in Brandenburg.

Nach der jüngsten Twitter-Attacke von US-Präsident Donald Trump sprechen viele US-Medien von "Donald Trump unleashed" - dem entfesselten Trump. Statt auf außenpolitische Berater zu hören, betreibt Trump über den Kurznachrichtendienst eine höchst eigenwillige Form der Außenpolitik. Sein jüngster Kommentar zur Eskalation in Syrien klang wie eine Drohung nach Moskau: "Mach Dich bereit, Russland. Denn die Raketen werden kommen: hübsch, neu und intelligent!" Wir sprechen mit unserem Studiogast, dem Philosophen und Sportwissenschaftler Gunter Gebauer, über das Twittern in der Staatspolitik und die verfahrene Lage in Syrien.

Der Sessel von Karl Marx

Im Geburtshaus von Karl Marx in Trier trifft heute der historische Sessel ein, in dem der Philosoph und Ökonom viel gelesen und an seinen Manuskripten gearbeitet hat. Nach der Familienüberlieferung soll der gebürtige Trierer auch in diesem Stuhl gestorben sein. Für uns ist das Anlass darüber zu sprechen, wie wichtig Sessel für eine vertiefte Lektüre sind? Wie gesundheitsschädlich ist zu viel Sitzen und sollten wir in Zukunft lieber liegen und stehen?

Neue Farbenspiele in Brandenburg

Es ist ein Tabubruch für die Union, die einst im Osten Wahlkampf mit einer Rote-Socken-Kampagne machte: Doch nun hält in Brandenburg der CDU-Parteivorsitzende Ingo Senftleben, zugleich Oppositionsführer im Landtag, sogar eine Koalition der Christdemokraten mit den Linken nach der Brandenburg-Wahl im Herbst 2019 für möglich. Unser Berlin-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen analysiert, inwieweit ganz neue Farbenspiele in der Politik denkbar werden.

Gunter Gebauer ist Philosoph, Sportwissenschaftler und Linguist. Seine Veröffentlichungen decken ein breites Spektrum ab: Von "Wittgensteins anthropologischem Denken" über die "Poetik des Fußballs" bis zu "Sprachen der Emotion". Bis zu seiner Emeritierung 2012 lehrte Gunter Gebauer Philosophie an der Freien Universität Berlin.