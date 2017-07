Der Tag mit: Götz Aly Wohin geht es in der Flüchtlingspolitik?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Historiker und Politikwissenschaftler Götz Aly (Deutschlandradio / Leila Knüppel)

Flüchtlingspolitik, Türkei, Skandal um das Kartell der Automobilhersteller - darüber, unter anderem, diskutieren wir heute mit dem streitbaren Historiker und Politikwissenschaftler Götz Aly. Aly ist Autor zahlreicher Bücher über Nationalsozialismus und Antisemitismus.

Die heiße Phase des Wahlkampfes bringt auch das Flüchtlingsthema erneut auf die Agenda: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagt, die Lage sei angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa, speziell nach Italien, kommen, hochbrisant - das Thema dürfe nicht ignoriert werden. Schulz fordert unter anderen, Italien nicht mit dem Problem alleine zu lasse - andere EU-Staaten müssten Flüchtlinge aufnehmen. Deutschland allerdings habe bereits genug geleistet.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. (dpa/Maurizio Gambarini)

Ein weiteres Thema, das wir mit Götz Aly besprechen wollen, ist der Prozess gegen die Journalisten der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", der heute in Istanbul beginnt. Die türkische Justiz wirft ihnen vor, eine bewaffnete Terrororganisation unterstützt zu haben. Wir fragen: Ist der Prozess ein Spiegelbild der Türkei?

Vor einem Gericht in Istanbul hat der Prozess gegen "Cumhuriyet"-Mitarbeiter begonnen. Dagegen gab es Proteste vor dem Gebäude. (AFP / OZAN KOSE)

Außerdem geht es in der Sendung um das Autokartell: Was ist all die Jahre schief gelaufen, warum hat die Politik weggeschaut? Auch über die Eskalation der Gewalt in Israel sprechen wir mit Aly: Erwartbar und bewusst provoziert?

Israelische Soldaten schießen am 21.07.2017 in Jerusalem mit Tränengas in Richtung palästinensischer Demonstranten. (dpa-Bildfunk / AP / Mahmoud Illean)

Götz Aly ist Zeithistoriker, Politikwissenschaftler und Publizist. Bekannt wurde er vor allem durch seine Forschung und Bücher über die Zeit des Nationalsozialismus und über Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts. In seinem Buch "Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück" (S. Fischer Verlag, 2008) setzte sich der 1947 geborene Aly aber auch sehr kritisch mit der eigenen Generation auseinander: Während seines Studiums in West-Berlin war Aly selbst in der Studentenbewegung aktiv.