Der Tag mit Götz Aly Die Stürme nach dem Schuss

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Historiker Götz Aly (Deutschlandradio / Leila Knüppel)

50 Jahre nach dem tödlichen Polizeischuss auf den Studenten Benno Ohnesorg: Wie sehr hat der 2. Juni Deutschland verändert? Thema mit dem Historiker und "68er" Götz Aly. Außerdem: Trumps Aufkündigung des Pariser Klimavertrags. Und die Neuregelung des Bundestagsalterspräsidenten - eine "Lex AfD"?

Fünfzig Jahre nach dem tödlichen Polizeischuss auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 erinnert Berlin an den Studenten und den Beginn der außerparlamentarischen Opposition in Deutschland. Ohnesorg war bei einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien vom Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen worden. Ist der Tod von Ohnesorg nach wie vor eine Wunde, die schmerzt und nicht verheilt ist, wie Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, sagt? Wie sehr hat dieser Schuss das Land verändert?

Auch beim Klima: "America first"

Viele Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet, nun hat US-Präsident Trump sie offiziell verkündet: Die USA steigen aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Der Vertrag behandle sein Land "unfair", er sei aber bereit für neue Verhandlungen zum Klimaschutz. Wie folgenreich ist diese Entscheidung?

Thema außerdem: Der Bundestag setzt künftig bei der Auswahl des Alterspräsidenten auf Erfahrung statt Alter. Nicht wie bisher der an Jahren älteste, sondern der dienstälteste Abgeordnete wird die erste Sitzung des neuen Bundestages eröffnen. Eine Neureglung, nur um einen Alterspräsidenten der AfD zu verhindern?

Götz Aly ist Zeithistoriker, Politikwissenschaftler und Publizist. Bekannt wurde er vor allem durch seine Forschung und Bücher über die Zeit des Nationalsozialismus und über Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts. In seinem Buch "Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück" (S. Fischer Verlag, 2008) setzte sich der 1947 geborene Aly aber auch sehr kritisch mit der eigenen Generation auseinander: Während seines Studiums in West-Berlin war Aly selbst in der Studentenbewegung aktiv.