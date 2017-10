Der Tag mit Elisabeth Ruge Peter Steudtner ist frei - warum?

Moderation: Anke Schaefer

Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner: Der Albtraum ist zu Ende (AFP / Yasin Akgul)

Die türkische Justiz hat Peter Steudtner aus der U-Haft entlassen. Wir beleuchten die Hintergründe. Außerdem in der Sendung: Das EU-Parlament positioniert sich gegen Sexismus. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung tagt. Und: Dürfen wir die Malaria-Mücke ausrotten?

Wenn die Meldung denn stimmt, dürfte das Balsam für das ramponierte Image des Altkanzlers sein: Gerhard Schröder soll bei der Freilassung von Peter Steudtner geholfen haben. So berichtet es das "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Demnach soll sich Schröder mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan getroffen und erwirkt haben, dass der Menschenrechtler aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Mit unserem heutigen Gast, der Verlegerin Elisabeth Ruge, und dem Sozialwissenschaftler Yaşar Aydın wollen wir die Hintergründe des Falls Steudtner beleuchten: Ist die Freilassung tatsächlich ein Erfolg deutscher Diplomatie? Oder spielt Erdogan ein Katz-und Maus-Spiel?

Unser Gast: die Literaturagentin Elisabeth Ruge (Foto: Stefan Nimmesgern)

Außerdem in unserer Sendung "Studio 9" heute Mittag: Das EU-Parlament beschäftigt sich derzeit mit Sexismus und verabschiedet dazu eine Resolution. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung widmet sich auf ihrer Herbsttagung dem Thema "Europa - nur anders" und hat sechs Dichter aus anderen europäischen Ländern zu einer poetischen Lesung eingeladen. Und: Mit Gentechnik haben wir die Möglichkeit, Tiere auszurotten. Zum Beispiel die Malaria-Mücke. Dürfen wir das? Eine Frage, mit der sich nun auch der Ethikrat beschäftigt.

Elisabeth Ruge, geboren 1960, ist Literaturagentin, Lektorin und Verlegerin in Berlin. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbrachte sie in den USA, bevor sie 1970 mit ihrer Familie zurück nach Deutschland zog. Nach einer Lehre als Verlagsbuchhändlerin studierte sie Anglistik, Amerikanistik und Slawistik an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main und am Radcliff College der Havard University. Ein großes Medienecho fand Ruges Berufung zur Leiterin der Dependance des Hanser-Verlages in Berlin im Jahr 2011, bevor sie diesen 2014 verließ und ihre eigene Literatur-Agentur gründete.