Der Tag mit Christian Demand Wie viel müssen wir über die Herkunft von Kulturobjekten wissen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Kunsthistoriker und Kulturphilosoph Christian Demand (Deutschlandradio Kultur / Stefan Ruwoldt)

Wie viel Herkunftsforschung muss bei Objekten ethnografischer Sammlungen sein? Das fragen wir den Kunsthistoriker Christian Demand angesichts des jüngsten Streits um das Berliner Humboldt-Forum. Außerdem in der Sendung: Die Diskussion um Diesel-Fahrverbote und eine documenta-Halbzeitbilanz.

Tut das Berliner Humboldt-Forum genug, um die Herkunft der Objekte in seinen ethnologischen Sammlungen zu erforschen? Nein, fand die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und trat aus Protest aus dem Expertenbeirat des Humboldt-Forums aus. Die Gründungsintendanten widersprachen: So betonte etwa Hermann Parzinger in der "Berliner Zeitung", Provenienzforschung sei für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein "ganz zentrales Thema", aber bei völkerkundlichen Beständen eben auch ein relativ neues.

Das zudem einige praktische Probleme aufwirft, wie die Direktorin des Museums der Kulturen in Basel, Anna Schmid, gestern in unserer Sendung "Fazit" unterstrich: Bei ethnografischen Sammlungen sei die Quellenlage eine komplett andere als in der Kunst. Das mache die Erforschung schwieriger und langwieriger. Außerdem seien Museen in gewisser Weise eine westliche Erfindung. "Und wenn es darum geht, mit Herkunftskulturen zu arbeiten, dann stellt sich sofort die Frage, inwiefern Herkunftskulturen daran überhaupt Interesse haben."

Fehlt dem Humboldt-Forum die zündende Idee?

Wir fragen den Kunsthistoriker und Kulturphilosophen Christian Demand, Herausgeber der Zeitschrift "Merkur", ob man die Herkunft ethnologischer Objekte wirklich immer bis ins letzte Detail erforschen sollte. Und ob der Streit um die Provenienzforschung nicht einfach nur übertüncht, dass es dem Berliner Humboldt-Forum bisher an einer zündenden Idee fehlt.

Außerdem in der Sendung: Die gesellschaftliche Stimmung gegenüber dem Diesel kippt - aus guten Gründen oder wird die Diskussion hysterisch geführt? Und Halbzeitbilanz der documenta: Ist die Kunstschau "krachend gescheitert", trotz des großen Interesses der Besucher?

Christian Demand ist Kunsthistoriker und Kulturphilosoph. Seit 2012 ist er Herausgeber der Zeitschrift Merkur.