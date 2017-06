Der Tag mit Christian Demand Ein russischer Frühling?

Moderation: Korbinian Frenzel

Christian Demand (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Steht eine junge Generation auf gegen Putins Russland? Thema mit dem Publizisten Christian Demand. Außerdem heute: Marktferne Kunst - eine Illusion? Und: Immer weniger Jobs für Menschen mit mittlerer Qualifikation.

In vielen Städten Russlands sind Tausende zum Protest gegen Korruption auf die Straße gegangen. Die Polizei nahm Hunderte Demonstranten fest, darunter den Oppositionellen Nawalny. Er wurde von einem Moskauer Gericht zu 30 Tagen Haft verurteilt. Wer ist diese Opposition, die sich dort formiert? Was sind die Vorstellungen einer jungen Generation, die auf die Straße geht? Wie wirkungsmächtig kann sie werden?

Marktferne Kunst?

Morgen eröffnet die Art Basel, eine der größten Kunstmessen der Welt, in diesem Jahr nur wenige Tage nach der Eröffnung der documenta in Kassel. Während dort neben einer starken politischen Agenda auch die Idee einer "marktfernen Kunst" gelten soll, ist die Messe in Basel ein Markt, auf dem es traditionell um große Beträge für zeitgenösssiche Kunst geht. Wie weit reicht die Idee einer "marktfernen Kunst"?

Weniger Jobs für Mittelqualifizierte

Immer weniger Menschen in den OECD-Staaten arbeiten in Jobs für Mittelqualifizierte und mit mittlerem Lohn. Der Anteil der Jobs für Arbeitskräfte mit mittlerer Qualifikation fiel zwischen 1995 und 2015 um knapp acht Prozentpunkte. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor, die an diesem Dienstag in Berlin präsentiert werden soll.

Christian Demand ist Kunsthistoriker und Kulturphilosoph. Seit 2012 ist er Herausgeber der Zeitschrift Merkur.