Der Tag mit Anna Sauerbrey Macht Olaf Scholz den Donald Trump?

Moderation: Korbinian Frenzel

Den Bock zum Gärtner gemacht? Die Ernennung des Goldman-Sachs-Bankers Jörg Kukies zum Finanzstaatssekretär sorgt für Wirbel. Zu Recht? Das fragen wir Anna Sauerbrey vom Berliner "Tagesspiegel". Außerdem in der Sendung: Strategien gegen Trumps Strafzölle, Datenhandel und Datenklau.

Ausgerechnet ein Investmenbanker soll für Bankenkontrolle in Europa sorgen? Mit einer umstrittenen Personalentscheidung startet Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in sein neues Amt. Jörg Kukies, der bisherige Co-Chef von Goldman Sachs Deutschland, soll Staatssekretär im Finanzministerium werden und dort für die Bereiche Finanzmarkt- und Europapolitik zuständig sein.

Die Personalie sorgt für reichlich Kritik bei Linken und Grünen, aber auch in der CDU - und selbst in den eigenen Reihen: "Olaf Scholz macht den Donald Trump", kritisierte etwa die SPD-Basisinitiative #NoGroKo in Anspielung darauf, dass auch der US-Präsident Regierungs- und Beraterposten mit Goldman-Sachs-Mitarbeitern besetzt hat.

Fachmann oder Lobbyist?

Oder ist es gut und sogar notwendig, dass mehr Sachverstand in die Ministerien kommt, weil komplizierte Regulierungsfragen anders gar nicht gelöst werden könnten als von ausgewiesenen Fachleuten? Das fragen wir unseren heutigen Studiogast Anna Sauerbrey, die das Ressort "Meinung" beim Berliner "Tagesspiegel" leitet.

Außerdem in der Sendung: Wirtschaftsminister Altmaier verhandelt über Ausnahmen bei US-Strafzöllen - eine sinnvolle Strategie? Und: Exzessiver Datenhandel - was sind unsere Daten eigentlich wert? Sowie: Datenklau und Bots: sind unsere Wahlen noch sicher?

Anna Sauerbrey leitet das Meinungs-Ressort des Berliner "Tagesspiegel". Außerdem ist sie verantwortlich für das Tagesspiegel-Debattenportal Causa. Ihre Themen sind Innen- und Netzpolitik. Einmal im Monat schreibt sie eine Deutschland-Kolumne für die New York Times.