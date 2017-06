Der Tag mit Adam Soboczynski Macron – Europas neue Lichtgestalt

Moderation: Anke Schaefer

"Hand in Hand" will Emmanuel Macron mit Deutschland zusammenarbeiten. (picture alliance / Thierry Roge/BELGA/dpa)

Die EU in Aufbruchsstimmung? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron euphorisiert die Gipfel-Teilnehmer. Darüber sprechen wir mit Journalist Adam Soboczynski. Außerdem: ein Jahr nach dem Brexit-Votum und Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Flüchtlingskrise, Brexit, Aufstieg der Populisten: Die Probleme der EU scheinen durch den Auftritt von Frankreichs neuem Präsidenten Emmanuel Macron wie weggeblasen. Der neue Mann aus Paris euphorisiert die Teilnehmer des EU-Gipfels.

"Europa ist für mich nicht eine reine Idee, sondern ein Projekt", betonte Macron in Brüssel. Zugleich hob er die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris hervor: "Wir arbeiten Hand in Hand." Kann Macron dauerhaft neuen Schwung in die EU bringen und die Gräben überwinden?

Ein Jahr nach dem Brexit-Votum

Während Macron auf dem Gipfel für das Projekt Europa warb, unterbreitete die britische Premierministerin Theresa May erste Vorschläge zum Verbleib von EU-Bürgern in Großbritannien. Die Briten stimmten vor einem Jahr, am 23. Juni 2016, in einer Volksabstimmung für einen Austritt aus der Europäischen Union.

Bedrängt, bedroht, verprügelt

Busfahrer werden bespuckt und geschlagen, Rettungskräfte werden behindert und weggeschubst, Polizisten werden beleidigt und getreten – die Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst nimmt seit Jahren zu. Am heutigen UN-Tag des öffentlichen Dienstes wird mit einem Aktionstag auf das wachsende Problem aufmerksam gemacht. - Woher kommt diese Gewalt und was können wir dagegen tun? Das fragen wir den Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld.

Wenn uns das Wetter ausbremst

Gesperrte Straßen, ausgefallene Züge, abgesagte Flüge – das Unwetter hat in Teilen Deutschlands ein Verkehrschaos verursacht. Nehmen derartige Wetterphänome zu und was bedeutet das für eine immer enger getaktete Gesellschaft, die auf Mobilität basiert? Darüber sprechen wir mit Ortwin Renn vom Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam e.V. (IASS).

Adam Soboczynski (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Adam Soboczynski, Jahrgang 1975, hat Literaturwissenschaften studiert. Seit 2013 leitet er das Feuilleton der Wochenzeitung "Die Zeit".