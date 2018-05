Der Solist Matthias Matzke Einblicke in die Welt des Akkordeons

Matthias Matzke im Gespräch mit Andreas Müller

In der Berliner Philarmonie geht es bei der 5. Philharmonika um das Akkordeon. (dpa picture alliance/ Britta Pedersen)

Das Akkordeon feiert Renaissance, es gibt Wettbewerbe, Festivals, neue Kompositionen - und ein Digitalakkordeon. In der Berliner Philharmonie treffen sich am Samstag renommierte Akkordeonisten aus der ganzen Welt: Einer der Solisten ist Matthias Matzke.

Jahrzehntelang unterschätzt, feiert das Akkordeon auch bei uns eine regelrechte Renaissance. Längst hat es seinen Status, ein Instrument vornehmlich für Laienmusiker zu sein, verloren. Es gibt zahlreiche Wettbewerbe, Festivals, Studiengänge und vor allem auch neue Kompositionen.

All das trägt dazu bei, dass das Akkordeon heute in nahezu allen musikalischen Genres anzutreffen ist und von professionellen Musikern gespielt wird. Mehr noch: Mit technischen Veränderungen hält das Akkordeon mühelos Schritt mit den Innovationen an anderen Instrumenten.

Digitalakkordeon mit neuen Sounds

So gibt es inzwischen ein Digitalakkordeon, mit dem Klänge erzeugt werden, die seinem analogen Vorgänger bislang weitgehend versagt blieben.

Kurz, es gibt viel zu erzählen über die Entwicklung des Akkordeons. Und zu hören. Am Samstag etwa findet im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie die 5. Philharmonika statt.

Ein Festival, das international renommierte Akkordeonistinnen und Akkordeonisten zusammenführt und das auch über den Konzertsaal hinaus mit zahlreichen Veranstaltungen und Workshops interessante Einblicke in die Welt des Akkordeons geben will. Einer dieser Solisten ist der junge Akkordeonist und Komponist Matthias Matzke.