Der literarische Zirkus Literatur letal

Von Carla Spies und Thomas Doktor

Detektiv Viktor Berger mischt sich unter das Publikum beim Bachmann-Preis in Klagenfurt (Deutschlandradio / Kolja Mensing)

Nach der Eröffnungsparty des Klagenfurter Literaturwettbewerbs ist Winfried Brachfeld tot. "Der wichtigste Verleger Deutschlands in einer Pfütze auf dem Boden eines Bootes ertrunken?"

Während die österreichische Bundespolizei im Dunkeln tappt, begibt sich Detektiv Viktor Berger, der selbst auf der Party war, mit einem Anfangsverdacht in die Lesungen. Im Literaturbetrieb versammeln sich Eitelkeiten und Todfeindschaften. Gibt es den Mord zum Buch?

Regie: Klaus Michael Klingsporn

Mit: Tonio Arango, Martin Leutgeb, Chris Pichler, Gottfried Breitfuß, Michael Rotschopf, Andreas Schlager, Ernst Konarek, Susanna Fernandez Genebra, Joachim Hall, Sabine Gronau, Michael Speer, Michael Kopeinig, Florian von Manteuffel und Frank Merfort

Ton: Kristiane Schneggenburger

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2007

Länge: 54'29

(Wdh. v. 25.02.2007)

Carla Spies, geboren 1969 in Gevelsberg, und Thomas Doktor, geboren 1967 in Siegburg, leben als Hörfunkautoren und Regisseure in Berlin.