Der Bonner Jazzchor Grooviger Sound vom Rhein

In Deutschland und international erfolgreich (Bonner Jazzchor)

Von sich selbst sagen sie, ein „ausgefeilter Sound und positive vibrations“, seien der Schlüssel ihrer Erfolge. Der Zuspruch des Bonner Jazzchors kann sich sehen lassen.

Mit Jazz- und Swing Standards überzeugten die Rheinländer bei Deutschen Chorwettbewerben aber auch beim international renommierten Aarhus Vocal Festival. In Bonn und Umgebung kann jazzbegeistertes Publikum die etwa 35 Sängerinnen und Sänger auch live erleben. Vor fünfzehn Jahren haben ein paar Enthusiasten den Chor gegründet. Schnell verließ der Chor sein Nischendasein in Bonn und wurde zu dem, was er heute ist: ein Publikumsliebling.

