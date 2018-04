Kulturnachrichten

Sonntag, 22. April 2018

Denkmal soll an Rupert Neudeck erinnern Festakt mit Schäuble am 12. Mai geplant In Troisdorf bei Bonn erinnert künftig ein Denkmal an den vor zwei Jahren gestorbenen Cap-Anamur-Gründer Rupert Neudeck. Die Kosten für das Denkmal werden nach Angaben der Stadt von ehemaligen vietnamesischen Flüchtlingen in Deutschland getragen. Neudeck habe mit seiner Hilfsorganisation Cap Anamur mehr als 11.300 vietnamesische Bootsflüchtlinge «oft vor dem sicheren Tod» gerettet, hieß es zur Begründung. Enthüllt werden soll das Denkmal mit einem Festakt am 12. Mai, zu dem unter anderen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwartet wird. Rupert Neudeck war am 31. Mai 2016 verstorben. Er hatte 1979 mit Unterstützung des Schriftstellers Heinrich Böll das Komitee "Ein Schiff für Vietnam" gegründet, das bis 1982 mehr als 11.000 "boat people" im Chinesischen Meer rettete. Daraus ging 1982 das Komitee Cap Anamur/Deutsche Notärzte hervor.

Saudi-Arabisches Kinoverbot aufgehoben Erste öffentliche Filmvorführung seit 35 Jahren Erstmals seit 35 Jahren hat es in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eine Kinovorführung gegeben. Die Eintrittskarten für den US-Actionfilm Black Panther waren kurz nach dem Beginn des Internetverkaufs bereits vergriffen. Das Kino hat der US-Gigant AMC Entertainment eröffnet. Bis zum Jahr 2030 sollen noch mehr als 350 dazukommen. Die Eröffnung von Kinos ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er hatte nach seiner Ernennung im Juni vergangenen Jahres einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformkurs angekündigt.

Schauspieler Verne Troyer ist tot Troyer war "Mini-Me" bei "Austin Powers" Der aus den "Austin Powers"-Filmen bekannte Darsteller Verne Troyer ist tot. Der 49-Jährige sei am Samstag gestorben, hieß es in einer Stellungnahme von Troyers Sprecher, die auch bei Instagram und Facebook veröffentlicht wurde. Zeitpunkt und Grund seines Todes wurden darin nicht genannt, allerdings wurden Depressionen und Selbsttötung thematisiert. Troyer selbst hatte in der Vergangenheit offen über seine Alkoholsucht gesprochen. Der Schauspieler wurde zu einem Phänomen der Popkultur, als er an der Seite von Mike Myers als "Mini-Me", Klon und Kumpel des bösen Dr. Evil, in der "Austin Powers"-Filmreihe auftrat. 1999 gehörte Troyer zum Cast von "Austin Powers: Spion in geheimer Missionarsstellung" und war auch drei Jahre später Teil von "Austin Powers in Goldständer". 2001 spielte er in "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit, 2008 in Mike Myers "Der Love Guru".

Preise beim Dresdner Filmfest vergeben 69 Animations- und Kurzspielfilme aus 29 Ländern waren vertreten Beim 30. Filmfest Dresden ist der indische Regisseur Amar Kaushik ausgezeichnet worden. Er erhielt für seinen Kurzfilm "Aaba - Grandfather" zwei "Goldene Reiter" (Kurzspielfilm International und Jugendjury International). Auch der in Hamburg lebende Regisseur Jon Frickey erhielt für "Neko no hi - Cat Days" zwei Ehrungen: neben einem "Goldenen Reiter" zusätzlich noch einen Sonderpreis. Insgesamt wurden zehn "Goldene Reiter" überreicht sowie vier Sonderpreise in Höhe von insgesamt 67.000 Euro. Im Wettbewerb angetreten waren diesmal 69 Animations- und Kurzspielfilme aus 29 Ländern. Eine 19-köpfige Fachjury wählte die besten Werke aus. Das Filmfest Dresden geht an diesem Sonntag zu Ende.