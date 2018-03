Demonstration "March for Our Lives" Wie nachhaltig ist der Anti-Waffen-Protest in den USA?

Jan-Werner Müller im Gespräch mit Ute Welty

Eine Bühne für die Redner beim "Marsch für unsere Leben" in Washington D.C. (imago / UPI Photo)

Mehr Sicherheit an Schulen und schärfere Waffengesetze: Das fordern die überlebenden Schüler des Highschool-Massakers von Parkland, die zu einer Großdemonstration in Washington aufgerufen haben. Auf die Erfolgschancen blickt Politologe Jan-Werner Müller eher skeptisch.

Hunderttausende werden am heutigen Samstag in Washington für eine Verschärfung des US-Waffenrechts demonstrieren. Initiiert haben den "March for Our Lives" Überlebende des Massakers an einer Highschool in Parkland. Dort hatte am 14. Februar ein 19-Jähriger 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen.

Auch wenn es eine der größten Demonstrationen dieser Art in der jüngeren Geschichte der USA werden könnte - der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller ist skeptisch, ob es der Initiative tatsächlich gelingen wird, schärfere Waffengesetze durchzusetzen. Die Schüler der Stoneman-Douglas-Highschool in Parkland Emma Gonzalez, David Hogg, Cameron Kasky und Alex Wind bei einer Diskussion über Waffen. (AP)

"Strukturell gibt es natürlich unglaubliche Hindernisse", so der an der Universität Princeton lehrende Wissenschaftler. "Das fängt schon mit der Verfassung an, die strukturell die Wähler in ländlichen Gegenden der USA durch die spezifische Ausrichtung des Senates bevorzugt." Außerdem seien die Forderungen der überlebenden Teenager aus Parkland "zum Teil sehr moderat", meint Müller. "Die sagen ja nicht: Wir wollen das ganze Land entwaffnen, so wie das die NRA dann zum Teil darstellt."

Der Protest muss nachhaltig sein

Erfolgreich könne die Bewegung nur sein, wenn sie künftig auch weiter Menschen mobilisiere und sich nicht nach ein paar Wochen oder Monaten wieder auflöse - "so, wie das leider bei früheren Massakern der Fall war". Dann könnten die relevanten politischen Akteure das Gefühl bekommen: "Moment, das erhält sich, diese Bewegung hört nicht einfach wieder auf, und, um es jetzt sehr brutal zu sagen, ich als Politiker stehe jetzt vielleicht wirklich in Gefahr, einen politischen Preis dafür zu zahlen, dass ich diese Waffenlobby weiter so unterstütze wie bisher."

Hören Sie zum "March for Our Lives" auch den Vorab-Bericht aus Washington von Gabi Biesinger aus unserer Sendung "Studio 9":

