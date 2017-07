Demokratie-Abbau in der Türkei Kunst und Kultur im Widerstand

Moderation: Timo Grampes

Vor der Zentrale der "Cumhuriyet" in Istanbul protestieren Menschen gegen den Prozess gegen Mitarbeiter der Zeitung. (AFP / OZAN KOSE)

In Istanbul hat ein Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" begonnen - sie sollen "terroristische Gruppen" unterstützt haben. Es ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie die Demokratie in der Türkei immer weiter unter die Räder kommt. Ein monothematischer "Kompressor" untersucht, wie sich Kunst und Kultur in dem Land gegen Druck und Repression behaupten.

Terrrorismus-Prozesse gegen Journalisten, Verhaftungen von Menschenrechtlern – das gesellschaftliche Klima in der Türkei ist stark repressiv. Wie behauptet sich die Kunst- und Kulturszene in der Türkei derzeit? Wie funktioniert das Istanbuler Nachtleben im Ausnahmezustand? Was steckt hinter den Plänen von Präsident Erdogan, ausgerechnet am Taksim-Platz ein neues bombastisches Kulturzentrum zu errichten? Wie erleben türkische Künstler ihr Exil in Berlin, in Deutschland?

Fragen, die heute in unserer Sendung "Kompressor" ab 14.07 Uhr beantwortet werden.