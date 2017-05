Kulturnachrichten

Samstag, 6. Mai 2017

Dea Loher erhält Joseph-Breitbach-Preis Ehrung für Gesamtwerk Die Theater- und Prosaautorin Dea Loher erhält für ihr Gesamtwerk den Joseph-Breitbach-Preis 2017. Die Dramatikerin schreibe "Welttheater", begründete die Jury ihre Entscheidung. Vor allem ihr "differenzierter Zugang zur Gewalt" sei einzigartig in der Literatur der Gegenwart. Außerdem gelinge es der 53-Jährigen, Theater und Literatur wieder zu versöhnen. Die Auszeichnung wird gemeinsam von der Stiftung Joseph Breitbach und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz vergeben. Sie ist mit 50.000 Euro dotiert. Dea Loher wurde 1964 im bayerischen Traunstein geboren und lebt mittlerweile in Berlin. Ihr erstes Theaterstück "Olgas Raum" wurde 1992 in Hamburg uraufgeführt, ihr jüngster Text "Gaunerstück" 2015 in Berlin. Lohers erster Band mit Erzählungen erschien unter dem Titel "Hundskopf" im Jahr 2005, ihr zweites Prosawerk "Bugatti taucht auf" 2012. Für ihre Arbeit wurde die Autorin mit zahlreichen Preisen geehrt. Der Joseph-Breitbach-Preis wird seit 1998 jährlich verliehen.

TV-Moderator Dieter Thoma gestorben Der ehemalige WDR-Chefredakteur und TV-Moderator wurde 90 Jahre alt Dieter Thoma, langjähriger Chefredakteur des WDR-Hörfunks, starb gestern in Köln im Alter von 90 Jahren. WDR-Intendant Tom Buhrow erinnert an Thoma, der seit 1963 beim WDR beschäftigt war: "Mit seiner Liebe zur Sprache, seinem Mut, Neues auszuprobieren, und seiner Kunst, Politik unterhaltsam zu verkaufen, bleibt er uns ein Vorbild". Begonnen hat Dieter Thoma seine Karriere als Zeitungsjournalist. "Aachener Volkszeitung" und "Kölner Stadt-Anzeiger" hießen seine ersten Stationen. Dann ging Thoma zum WDR, wo er ab 1978 bis zu seiner Pensionierung 1992 Chefredakteur war. Auch im Fernsehen war er präsent: von 1977 bis 1983 moderierte er die WDR-Gesprächssendung "Kölner Treff", erst mit Alfred Biolek, später mit Elke Heidenreich. Von Januar 1988 bis März 1993 leitete er den "Presseclub" im Ersten am Sonntagmittag.

Kulturstaatsministerin eröffnet Berliner Theatertreffen Grütters würdigt Bedeutung des Deutschen Theaters Kulturstaatsministerin Grütters hat die große gesellschaftliche Bedeutung des deutschen Theaters bekräftigt. Anlass ist die Eröffnung des 54. Berliner Theatertreffens. Die künstlerische Vielfalt, die virtuose und innovative Schauspiel- und Inszenierungskunst seien stärker als populistische Einfalt, erklärte Grütters heute in Berlin. Wo Populisten aus der Abwertung Andersdenkender politischen Profit für ihre nationalistische Ideologie schlagen würden, werde auf der Bühne sichtbar, was Menschen bei aller Verschiedenheit verbinde. Das Berliner Theatertreffen zeigt seit 1964 jedes Jahr im Mai die zehn herausragendsten Theaterinszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum. Eine Jury wählt sie aus 400 Aufführungen aus. In diesem Jahr findet das Treffen vom 6. bis zum 23. Mai statt.

Russische ESC-Kandidatin enttäuscht über Einreiseverbot "Als ob man mir die Flügel abreißen wollte" Die russische Sängerin Julia Samoilowa (28) ist über ihren verwehrten Auftritt beim Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew sehr enttäuscht. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte sie: "Das war, als ob man mir die Flügel abreißen wollte. Das hat weh getan." Die Ukraine hatte der Sängerin wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise verboten. Das russische Staatsfernsehen hatte zudem das Angebot der Organisatoren abgelehnt, die Sängerin ausnahmsweise aus Moskau zuzuschalten."Etwas, das ich so lange im Visier hatte, war plötzlich weg", sagte die Sängerin. Sie freue sich nun darauf, am ESC im nächsten Jahr teilzunehmen. Denn Moskau hat Samoilowa bereits die Nominierung zugesichert.

250.000 Besucher im Museum Barberini Es gelten ab sofort längere Öffnungszeiten Das Potsdamer Museum Barberini hat am Freitag seit Eröffnung am 20. Januar seinen 250.000 Besucher begrüßt. Wegen des Andrangs auf die beiden Ausstellungen "Impressionismus. Die Kunst der Landschaft" sowie "Klassiker der Moderne. Liebermann. Munch. Nolde. Kandinsky." öffnet das Museum nun dauerhaft bereits ab 10.00 Uhr, wie das Ausstellungshaus in Potsdam mitteilte. Noch bis zum 28. Mai dieses Jahres sind die Ausstellungen zusätzlich auch Dienstags geöffnet.