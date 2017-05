Das Vogelkonzert Piepsen, zwitschern, zirpen, singen

Von Annegret Faber

Die Nachtigall setzt vor allem abends zum Konzert an. (dpa / picture alliance / DB BirdLife International)

An diesem Wochenende läuft Deutschlands größte Zählaktion unter Vogelliebhabern. Anlass genug, um unseren Gartenvögeln einmal komplett die Bühne zu überlassen: mit zwei Konzerten zur blauen Stunde.

Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende sind Naturfreunde und Vogelliebhaber in ganz Deutschland dazu aufgefordert, Vögel in ihrer Nähe zu beobachten und dem Naturschutzbund NABU zu melden. Deutschlandfunk Kultur hat die Mitmachaktion "Stunde der Gartenvögel" zum Anlass genommen und ist gestern mit vielen Hörern ins Gespräch über Amsel, Drossel, Fink und Nachtigall gekommen.

Auch die lange Reportage widmet sich an diesem Sonntag ausschließlich den Vögeln.

Die Amsel ist einer der bekanntesten Vögel überhaupt. (Ernst Paul Dörfler)

Wir nähern uns ihnen auf zwei Spaziergängen zur blauen Stunde. Dieser Übergang in der Morgen- bzw. Abenddämmerung inspiriert seit jeher Maler, Fotografen – und offenbar auch Vögel. Bei Sonnenaufgang zwitschern und singen die ersten zaghaft und leise, schon wenig später mehrstimmig laut und schön. In der Abenddämmerung dann setzt vor allem ein Singvogel zum Konzert an: die Nachtigall.

Mit dem Vogelkenner Ernst Paul Dörfler unterwegs (Annegret Faber )

Annegret Faber wird auf ihren Spaziergängen zur blauen Stunde von dem Vogelkenner Ernst Paul Dörfler begleitet. Der erklärt ihr, wer da eigentlich singt, wann genau einsetzt, wie laut und warum. Herausgekommen sind zwei akustische Spaziergänge. Die Bühne dafür war einmal der Dessauer Stadtpark und einmal der kleine Ort Steckby in Sachsen-Anhalt.

In der Konzertpause erklärt die Schweizer Tierschlafforscherin Irene Tobler in einem Interview, ob, wie und wann Vögel schlafen und warum sie dabei nicht vom Ast oder ins Meer fallen.

Im kleinen Ort Steckby in Sachsen-Anhalt beginnt der Tag. (Annegret Faber )