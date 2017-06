Das Meer im Buch Die Rückeroberung eines Sehnsuchtsortes

Eva Hepper im Gespräch mit Joachim Scholl

Ein Mann an der Küste von Derbent schaut aufs Meer - es fasziniert viele Menschen und inspiriert Schriftsteller und Historiker. (imago - Itar-Tass)

Das Meer ist ein literarischer Sehnsuchtsort und fasziniert viele Menschen. Es ist aber auch der Schauplatz von Flüchtlingskatastrophen, was sich auf dem Buchmarkt gespiegelt hat. In neuen Werken stehe wieder die Schönheit des Meeres im Vordergrund, hat die Kritikern Eva Hepper beobachtet.

Meere und Ozeane sind literarische Sehnsuchtsorte und haben immer schon die Inspiration von Schriftstellern beflügelt. Unsere Kritikerin Eva Hepper hat sich einen Überblick verschafft: bei neuen und bei älteren Büchern in den Bereichen Abenteuer, Sachbuch, Thriller und Kinderbuch.

Doch das schöne Bild vom Meer hat mit der Flüchtlingsbewegung und dem andauernden Tod vieler Menschen auch eine hässliche und traurige Komponente bekommen. Die Flucht über das Meer sei 2015/2016 in vielen Büchern thematisiert worden, sagt Eva Hepper im Deutschlandfunk Kultur:



"Da standen oftmals Jugendliche im Mittelpunkt, viele aus Syrien, die sich eben bis zum Mittelmeer durchgeschlagen hatten und von dort den Aufbruch nach Europa wagten in seeuntüchtigen und überladenen Booten. Wir kennen die Bilder."



Das seien etwa Bücher gewesen wie "Tausend Meilen über das Meer", "Die Flucht des Karim Deeb", "Checkpoint Europa", "Flucht in ein neues Leben" oder "Über das Meer". Sie seien meistens von Journalisten geschrieben worden, schildert Hepper – manchmal als Roman oder manchmal als Reportage. Meistens seien die Geschehnisse "sehr eindringlich" aus Sicht der Flüchtenden beschrieben worden.

"Das Schöne, das Geheimnisvolle" am Meer ist zurück

Mit diesem Blick auf diese Vorgeschichte der literarischen Produktionen gebe es jetzt eine andere Entwicklung, hat Hepper auf dem Buchmarkt beobachtet:



"Das Schöne, das Faszinierende, das Geheimnisvolle ist zurück. Das Meer als Sehnsuchtsort, als Ferienparadies, als Quell allen Lebens auch, das ist jetzt wieder nach vorne gerückt."



Besonders fasziniert habe sie beispielsweise das herausragende Sachbuch von Michael Pye "Am Rand der Welt. Eine Geschichte der Nordsee und der Anfänge Europas", urteilt Hepper:



"Das ist ein Buch, das ich nicht mehr weglegen konnte. Das liegt nicht nur am Thema, sondern auch an diesem brillianten Autor. Pye ist studierter Historiker, er ist geboren in Oxford. Und er steht in dieser wunderbaren Tradition der englischen Wissenschaftsautoren. Er vermittelt Geschichte so lebendig und anekdotenreich. Da bleiben Sie einfach dran."



Literaturliste zum Thema "Das Meer im Buch"





Abenteuer

John Aldrige/Anthony Sosinski: "Ein Fleck im Meer"

Aus dem amerikanischen Englisch von Georg Deggerich

Tempo bei Hoffmann & Campe, 256 Seiten, 20 Euro



Sachbuch



David Barrie: "Sextant: Die Vermessung der Meere"

Aus dem Englischen von Harald Stadler

Malik Verlag, 352 Seiten, 15 Euro



Lisa-Ann Gershwin: "Quallen. Von der Faszination einer verkannten Lebensform"

Delius Klasing, 224 Seiten, 29,90 Euro



Mojib Latif: "Die Meere, der Mensch und das Leben"

Herder Spektrum, 320 Seiten, 14,99 Euro



Werner Müller: "Lebenswelt Meer: Reportagen aus der Meeresbiologie und Vorstellungen über die Entstehung des Lebens"

Springer Verlag, 268 Seiten, 24,99 Euro



Michael North: "Zwischen Hafen und Horizont, Weltgeschichte der Meere"

C.H.Beck Verlag, 340 Seiten, 19,95 Euro



Michael Pye: "Am Rand der Welt. Eine Geschichte der Nordsee und der Anfänge Europas"

Aus dem Englischen von Michael Bischoff

S. Fischer Verlag, 480 Seiten, 26 Euro



Gunter Scholz: "Philosophie des Meeres"

Mare Verlag, 288 Seiten, 26 Euro



Thriller

Lucy Clark: "Die Bucht, die im Mondlicht versank"

Aus dem Englischen von Claudia Franz

Piper Verlag, 416 Seiten, 15 Euro



Bernhard Kegel: "Abgrund"

Mare Verlag, 384 Seiten, 22 Euro



Mats Strandberg: "Die Überfahrt"

Fischer Tor Verlag, 512 Seiten, 14,99 Euro



Kinderbücher



Kate Baker (Text) / Eleanor Taylor (Illustration): "Geheimnisse des Meeres. Entdecke eine verborgene Welt"

Aus dem Englischen von Birgit Frantz

Prestel Verlag, 96 Seiten, 19,99 Euro



Aina Bestard: "Was versteckt sich da im Meer? Mein dreifarbiges Zauberlupenbuch" Aus dem Spanischen von Maria Meinel

Knesebeck Verlag, 24 Seiten, 16,95 Euro



Owen Davey: "Hai Ahoi! Alles von Ammenhai bis Zebrahai"

Aus dem Englischen von Susanne Schmidt-Wussow

Knesebeck Verlag, 40 Seiten, 14,95 Euro



Anke M. Leitzgen (Text) / Anna Bockelmann, (Illustration): "Erforsche das Meer: Kinder entdecken Küsten und Meere"

Beltz& Gelberg, 160 Seiten, 16,95 Euro



Alex Shearer: "Und plötzlich schreibt das Meer zurück"

Aus dem Englischen von Gundula Müller-Wallraf

Knesebeck Verlag, 192 Seiten, 14,95 Euro