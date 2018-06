Das Ende des Westens? Deutschland, die Europäer und Trump

Marcus Pindur im Gespräch mit Norbert Röttgen

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Im Verhältnis zwischen den USA und Europa ist die Vertrauensbasis gestört, seit Donald Trump ins Weiße Haus einzog. Wie es nun weitergehen soll, fragen wir den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Seit 70 Jahren sind Europa und die USA eng verbündet. Seit 1949 gibt es die Nato, das wichtigste Instrument der Sicherheit für die Europäer. Die enge Kooperation hat nie Konflikte unter Freunden ausgeschlossen: Von der Haltung zur frühen Entspannungspolitik, über den Erdgas-Röhrenkonflikt von 1980/82 bis zum Irak-Krieg lagen Europäer und US-Amerikaner durchaus immer wieder über Kreuz. Doch jetzt sind wir nach Ansicht der meisten außenpolitischen Experten an einer Wasserscheide angelangt.

Donald Trump ist ein Präsident der außenpolitischen Alleingänge (AFP)

Zum ersten Mal lehnt ein US-Präsident die weltweiten Bündnissysteme der Vereinigten Staaten ab. Donald Trump brüskiert die engsten Partner auf dem G7-Gipfel, er kündigt Handels-, Rüstungskontroll- und Klimaabkommen. Während Trump über den russischen Präsidenten Wladimir Putin kein schlechtes Wort verliert, wird der engste und nächste Verbündete, der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau, gemaßregelt und beleidigt.

Europa vor neuen Herausforderungen

Welche Herausforderungen stellt das an die Europäer und an Deutschland? Wenn die Diplomatie in eine Sackgasse läuft, wie wichtig sind die gesellschaftlichen Klammern in die USA - Handel und Direktinvestitionen, Schüler- und Studentenaustausch, Tourismus und Kultur? Aber ist es nicht zu früh, die USA abzuschreiben? Kann ein deutsch-französisches Tandem überhaupt Ersatz für die transatlantische Allianz leisten? Wo bleibt ein großes, gemeinsames Projekt von Macron und Merkel? Wie sichern wir militärische Abschreckung, wie freien Handel? Wird Deutschland seiner Verantwortung in Europa gerecht oder müssen wir uns darauf einrichten, einen höheren Preis für europäischen Zusammenhalt und gemeinsame Verteidigung zu entrichten?

Dr. Norbert Röttgen, MdB (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, stellt sich den Fragen von Marcus Pindur