Kulturnachrichten

Freitag, 14. Juli 2017

Dankeskonzert nach Gipfeleinsatz G20-Polizisten besuchen Elbphilharmonie Knapp eine Woche nach dem G20-Gipfel waren am Abend gut 2.000 Polizisten zu einem Sonderkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie eingeladen. Innenminister de Maizière dankte den Beamten aus dem gesamten Bundesgebiet für ihren Einsatz während des Treffens der Staats-und Regierungschefs. Er habe vollen Respekt für die Arbeit der Polizisten, sagte de Maiziere. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz kam zu dem Konzert für die Beamten. Es trat unter anderen der Pianist Sebastian Knauer auf. Die Künstler spielten ohne Gage. Alle Plätze des großen Saals wurden für die Beamten und ihre Partner reserviert.

Neuer Operndirektor in Zürich Michael Fichtenholz kommt vom Badischen Staatstheater Karlsruhe Der bisherige Operndirektor am Badischen Staatstheater Karlsruhe, Michael Fichtenholz, wechselt im kommenden Jahr nach Zürich. Ab der Spielzeit 2018/19 wird der 1978 in Moskau geborene Fichtenholz die Operndirektion am Opernhaus Zürich leiten, teilte das Haus mit. Außerdem ist der studierte Musikwissenschaftler bislang künstlerischer Leiter der Internationalen Händel-Festspiele Karlsruhe. Seine neue Position sei eine "sehr große Ehre für mich und auch eine sehr große Verantwortung", sagte Fichtenholz. Er folgt in Zürich auf Sophie de Lint, die zur Direktorin der Niederländischen Nationaloper Amsterdam ernannt wurde. Der Zürcher Intendant, Andreas Homoki, bezeichnete Fichtenholz als "ausgewiesenen Experten für Operngesang". Mit ihm habe das Opernhaus Zürich "den idealen Nachfolger" gefunden.

Freiheit für Liu Xia gefordert Liu Xiaobos Witwe steht unter Hausarrest Nach dem Tod des chinesischen Friedensnobelpreisträgers und Dissidenten Liu Xiaobo fordern die USA und Deutschland Freiheit für seine Witwe Liu Xia, die unter Hausarrest steht. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte die chinesische Regierung mit Nachdruck dazu auf, Liu Xia Bewegungs- und Kommunikationsfreiheit zu gewähren. "Sie und ihr Bruder Liu Hui sollten umgehend nach Deutschland oder ein anderes Land ihrer Wahl ausreisen dürfen, wenn sie dies wünschen", betonte er. Auch US-Außenminister Rex Tillerson hat ähnlich an die chinesische Regierung appelliert. Die chinesische Führung verwahrte sich gegen ausländische Einmischung. "Die Behörden werden Liu Xias legitime Rechte als chinesische Bürgerin schützen", schrieb die staatliche Tageszeitung "China Daily". Wegen ihrer Trauer sollte die Witwe am besten in Ruhe gelassen werden. Der Nobelpreisträger Liu Xiaobo war am Donnerstag an den Folgen seiner Leberkrebserkrankung im Alter von 61 Jahren gestorben. China hatte ihm und seiner Frau trotz vieler Appelle die Ausreise verweigert. Der Schriftstellerverband PEN fordert seit Jahren Liu Xias Freilassung. Die Vorsitzende des deutschen PEN-Zentrums, Regula Venske, bezeichnete ihren Hausarrest im Deutschlandfunk Kultur als "ganz brutale Sippenhaft."

Pop und Jazz gehören stärker in die Kirchenmusik Festival Europäischer Kirchenmusik hat begonnen Die Kirchenmusik von heute muss sich noch stärker Pop, Rock und Jazz öffnen. Das sagte anlässlich des gerade begonnenen Festivals Europäischer Kirchenmusik der Kirchenmusiker Dieter Falk im Deutschlandfunk Kultur. Klassik sei die Basis, aber wenn man die Hörgewohnheiten der Gesellschaft heute betrachte, dann überwögen Pop, Rock und Jazz. "Dem muss die Kirche natürlich Rechnung tragen", sagt der Pianist und Komponist, der an der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche in Westfalen lehrt. "Kirchenmusik muss Spiegelbild der Gesellschaft sein, vor allen Dingen kulturell, sonst wird sie die Leute nicht halten können." Falk betonte die Pionierrolle der evangelischen Kirche in Westfahlen, die seit einem Jahr in Witten an der Evangelischen Popakademie den Bachelor-Studiengang Rock, Pop und Jazz unterhält und eine große Nachfrage an Studierenden zu verzeichnen habe. Das Festival Europäischer Kirchenmusik seit 1989 jährlich im Juli und August in Schwäbisch Gmünd statt.

Hochschule für Fersehen und Film wird 50 Großer Festakt zur Münchner HFF-Gründung Zu einem Festakt am Abend werden unter anderen der Bayerische Kultusminister Spaenle und frühere Studenten erwartet, wie der Regisseur Sönke Wortmann. Die HFF war 1967 gegründet worden. Zu den rund 1.800 Absolventen zählen viele prominente Filmemacher, darunter die Oscar-Preisträger Caroline Link und Florian Henckel von Donnersmarck sowie der Filmproduzent Bernd Eichinger. Seit 2011 sitzt die Filmhochschule in einem repräsentativen Neubau mitten im Münchner Kunstareal, in Sichtweite der Pinakotheken.

Berliner Staatsoper beendet Provisorum Umzug nach sieben Übergangsjahren im Schiller Theater Mit der Vorstellung von Wolfgang Rihms "Jakob Lenz" in der Regie von Andrea Breth geht das Kapitel der "Staatsoper im Schiller Theater" zu Ende. In den sieben Jahren des Übergangquartiers seien 1,3 Millionen Besucher in das Theater in Charlottenburg gekommen, das bedeutete zuletzt eine Auslastung von 90 Prozent, teilte die Staatsoper mit. Die neue Saison im Stammhaus Unter den Linden soll am 3. Oktober mit Robert Schumanns "Szenen aus Goethes Faust" starten. Die Rückkehr hatte sich wegen Pannen und Überraschungen bei der Renovierung vier Jahre verzögert. Im Herbst schließt das Haus dann wieder für zwei Monate, um die neue Technik den Erfordernissen der Musiker anzupassen.

Öffentliche Bibliothek bietet Onlinevideothek an Pionierrolle der Öffentlichen Bibliotheken Berlins Erstmals wird in Deutschland von öffentlichen Bibliotheken ein Filmstreaming-Dienst angeboten: In der Bundeshauptstadt startete am Donnerstag das Video-On-Demand-Portal "Filmfriend", teilte die Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit. Berliner Bibliotheksnutzer können mit ihrem Bibliotheksausweis für zehn Euro im Jahr zuhause und unterwegs mehr als 500 Spielfilme, Dokumentationen, Serien und Kinderfilme via Internet ansehen. Das Angebot soll fortlaufend erweitert werden. Das Portal "Filmfriend" kann auch von anderen Bibliotheken Deutschlands angeboten werden, wenn sie eine Lizenz dafür beantragen.

Grütters und Nyssen vertiefen kulturellen Austausch Deutsch-französischer Ministerrat: Kulturministerinnen einigen sich auf enge Zusammenarbeit Beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris haben sich die französische Ministerin für Kultur und Kommunikation Françoise Nyssen und Kulturstaatsministerin Monika Grütters auf eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit bei bilateralen und EU-Themen verständigt. Man habe vereinbart, engagiert an der Ausgestaltung der geplanten EU-Einfuhrregelung für Kulturgüter mitzuarbeiten, so Grütters. Bei dem Ministerinnengespräch betonte sie den großen Stellenwert des vielfältigen Kulturaustausches zwischen beiden Ländern: "Es ist ein sehr starkes politisches Zeichen, dass Frankreich im Oktober zum zweiten Mal Gastland auf der Buchmesse in Frankfurt sein wird." Außerdem überreichte Grütters ihrer Amtskollegin fünfzehn Thesen der "Initiative Kulturelle Integration" zur Rolle der Kultur für das Zusammenleben in einer pluralen, weltoffenen Gesellschaft.

EU: Einheitliche Regeln für Handel mit Kulturgütern Das schlägt die EU-Kommission vor, um den illegalen Handel zu erschweren Die EU-Kommission schlägt erstmals neue Regeln im Kampf gegen illegalen Handel mit Kulturgütern vor, auch um die Finanzierungsquellen für Terrororganistionen einzudämmen. Terroristische Gruppen nutzten den illegalen Handel mit Kulturgütern oft als Geldquelle, sagte EU-Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici in Brüssel. "Das Plündern antiker Stätten wie im syrischen Palmyra oder im malischen Timbuktu hat gezeigt, dass solche Terrorgruppen kein Tabu kennen, wenn sie unersetzliche Schätze zerstören", sagte der Kommissar. Das Kulturerbe von Ländern, die besonders geringe Mittel zum Schutz ihrer Interessen zur Verfügung haben, könne durch illegalen Handel "schwer beschädigt" werden. Es gebe bereits EU-weite Verbote für Waren aus dem Irak und aus Syrien, jedoch keinen allgemeinen Rechtsrahmen für die Einfuhr von Kulturgütern aus Drittstaaten. Der Vorschlag sieht nun eine einheitliche Definition von Kulturgütern vor. Darunter sollen etwa Malereien, Statuen, Instrumente und Manuskripte fallen, die nachweislich einem besonders hohen Risiko ausgesetzt und zum Zeitpunkt der Einfuhr mindestens 250 Jahre alt sind. Importeure müssen sich vor der Einfuhr archäologischer Objekte, Teilen von Monumenten oder Manuskripten Einfuhrgenehmigungen einholen. Es soll ein strengeres Zertifizierungssystem mit eidesstattlicher Versicherung sowie Aufklärungskampagnen für Käufer von Kulturgütern geben. Zudem sollen Zollbehörden Kulturgüter beschlagnahmen können, wenn ein legaler Export nicht nachzuweisen ist. Nun müssen EU-Parlament und Rat über den Vorschlag beraten.