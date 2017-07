Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Juli 2017

Daniil Granin mit 98 Jahren gestorben Der russische Schriftsteller debütierte 1949 "Mit seinem Tod verlässt uns eine ganze Epoche. Die Epoche der Klassiker". Die Reaktion des russischen Kulturministers Wladimir Medinski, nachdem Daniil Granin am Dienstagabend in einem Krankenhaus in St. Petersburg gestorben ist. Am 1. Januar 1919 in Wolyn geboren, war Granin zunächst einer der Autoren des "Blockadebuches" mit Erinnerungen an die Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. In Erzählungen wie "Die eigene Meinung" kritisierte er als Mitglied der KPdSU die Politik am Beispiel des sowjetischen Beamtentums. Früh in der DDR gelesen, fanden seine Bücher nach dem Fall der Mauer auch im Westen ein größeres Publikum. 2011 veröffentlichte er den Roman "Mein Leutnant", in dem er beschreibt, wie er als junger Mann nur mit einem Moltowcocktail bewaffnet in den Kampf zog. Das Buch erschien 2015 mit einem Vorwort von Helmut Schmidt in Deutschland. 2014 hatte Granin mit einer Rede im Bundestag an die Schrecken des Krieges erinnert.

Global-Citizen-Festival protestiert gegen G20 Projektgründer will Veranstaltung als "Aufruf zum Handeln" verstanden wissen Mit Coldplay, Shakira und Herbert Grönemeyer will das Global-Citizen-Festival heute Abend in Hamburg die G20-Staats- und Regierungschefs zu mehr Einsatz gegen Armut und Hungersnöte bewegen. "Armut füttert Konflikte, Konflikte füttern Armut - ein Teufelskreis", konstatierte der Australier Hugh Evans, der die gemeinnützige Initiative gegründet hat. Der Australier kämpft für bessere Schulbildung und Gleichberechtigung. Die G20-Kritiker rief er zu friedlichen Demonstrationen auf, weil sie "am effektivsten" sind. Bei der Organisation machen den Veranstalter-Angaben zufolge 110.000 Bürger aus Deutschland Politiker durch Tweets und Telefonanrufe auf weltweite Missstände aufmerksam. 50.000 davon in Hamburg.

CNN-Prügel-Video-Macher entschuldigt sich "Han-Asshole-Solo" outet sich Der Macher des Prügelvideos mit US-Präsident Donald Trump als Schläger und dem Nachrichtensender CNN als Opfer hat sich für sein Werk entschuldigt. Das Video sei ein Scherz gewesen, schrieb er auf der Online-Seite Reddit. Unterdessen hat sich der australische Komiker Mark Humphries in seiner Satire-Sendung "The Feed" hinter den US-Nachrichtensender CNN gestellt. In einem über die sozialen Medien verbreiteten Video im Stil einer Mobbing-Doku heißt es: "Im Journalismus gibt es viele Risiken. Dass dazu gehört, vom US-Präsidenten niedergerungen zu werden, hätte ich nie gedacht". Begleitet von Klaviermusik in Moll berichtet ein Mann, dessen Gesicht durch das Sender-Logo verdeckt ist, wie das Mobbing online begann: Dass er als "Fake News" beschimpft wurde. Nun nenne der US-Präsident ihn "'Schwindler-News-Sender'. "Damit kann ich leben. Besser als mit der Tatsache, Trump "Präsident" nennen zu müssen", lässt Humphries sein CNN-Konterfei sagen.

Simien bleibt Welterbe-Stätte Der Nationalpark in Äthiopien stand seit 1996 auf der Roten Liste| Das Unesco-Komitee in Krakau hat entschieden: Der wegen des Baus einer Durchgangsstraße, exzessiver Beweidung, intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und einem Rückgang der Tierpopulationen angezählte Nationalpark Simien gehört nicht mehr zu den gefährdeten Welterbestätten. Die Welterbe-Experten begrüßten demnach erfolgreiche Schutzmaßnahmen in dem Park, wie den Bau einer Umgehungsstraße und Maßnahmen für nachhaltigen Tourismus in dem von Erosionen geprägten Gebiet, teilte Sprecherin Katja Römer mit. Zuvor war bereits der westafrikanische Comoé Nationalpark in der Elfenbeinküste von der Liste gefährdeter Stätten gestrichen worden.

Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt beginnt Tage der deutschsprachigen Literatur dauern bis Samstag. Zum 41. Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis werden 14 Autorinnen und Autoren erwartet. Aus Deutschland sind vier Autoren dabei: Jörg-Uwe Albig, Eckhart Nickel, Noemi Schneider und Jackie Thomae. Im vergangenen Jahr hatte die in Berlin lebende Autorin Sharon Dodua Otoo den Hauptpreis gewonnen. Die traditionelle Klagenfurter Rede zur Literatur, mit der die Veranstaltung beginnt, wird der österreichische Autor Franzobel halten.

Youtuberin Stevie Ryan ist tot Das berichtet n-tv unter Berufung auf US-Medien Dem Befund der Gerichtsmedizin in Los Angeles zufolge, hat sich die 33-Jährige am vergangenen Samstag in ihrem Haus in L.A. das Leben genommen. Laut Presseberichten litt sie seit Längerem an Depressionen. Kurz vor ihrem Tod hatte die gebürtige Kalifornierin bekannt gegeben, dass ihr Großvater gestorben sei. Zuletzt war Ryan neben der Tätigkeit auf ihrem YouTube-Kanal "Little Loca" als Co-Moderatorin des Podcasts "Mentally Ch(ill)", einem Podcast über Depressionen, aktiv. Mit ihren Youtube-Clips, in denen sie US-Stars wie Justin Bieber oder Lady Gaga parodierte, erreichte Ryan zeitweise mehr als 15 Millionen Zuschauer.

Christoph Hein erhält Grimmelshausen-Literaturpreis Autor wird für "Glückskind mit Vater" ausgezeichnet Der Schriftsteller Christoph Hein erhält den diesjährigen Grimmelshausen-Literaturpreis. Der 73-Jährige werde für seinen im vergangenen Jahr im Verlag Suhrkamp erschienen Roman "Glückskind mit Vater" ausgezeichnet, teilte die Jury im badischen Renchen bei Offenburg mit. Hein, der in Havelberg in Sachsen-Anhalt lebt, spanne darin den erzählerischen Bogen von der NS-Zeit bis in die Gegenwart. Mit dem Werk sei ihm ein herausragender Roman und ein geschichtsträchtiges Lehrstück gelungen. Hein erhalte den mit 10 000 Euro verbundenen Preis am 9. November in Renchen. Der nach Hans Jakob Christoffel Grimmelshausen benannte Preis wird seit 1993 alle zwei Jahre gemeinsam von den Ländern Baden-Württemberg und Hessen sowie von den Städten Gelnhausen und Renchen verliehen.

Frühere Preisträger sind unter anderem die Schriftsteller Adolf Muschg, Reinhard Jirgl, Robert Seethaler und Brigitte Kronauer.

Paris ehrt Karl Lagerfeld Modeschöpfer lebt seit langem in der französischen Hauptstadt Karl Lagerfeld ist mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden, die Paris zu vergeben hat. Bürgermeisterin Anne Hidalgo verlieh dem 83-Jährigen die Medaille Grand Vermeil. "Ihr Genie und Talent hat Paris noch magischer, kreativer und schöner gemacht", sagte Hidalgo bei dem Festakt unter einem fast 40 Meter hohen Nachbau des Eiffelturms, den er für seine Chanel-Modenschau hatte aufbauen lassen. "Paris liebt Sie - Sie sind Paris!", sagte Hidalgo weiter. Lagerfeld ist seit 1952 Wahlpariser.

"Islam-Archiv Deutschland" geht an Uni Münster Sammlung umfasst rund 6000 Dokumente Die wohl bedeutendste Sammlung von Dokumenten zum muslimischen Gemeindeleben in Deutschland wird jetzt von der Universität Münster verwaltet. Das Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) der Universität übernimmt das zuletzt in Soest ansässige und 1927 in Berlin gegründete "Islam-Archiv Deutschland", teilte die Hochschule mit. Neuer Direktor des Islam-Archivs ist ZIT-Leiter Mouhanad Khorchide. Das Islam-Archiv umfasst rund 6.000 Titel zum Islam in Deutschland, Europa, zu Dialog und Ausländerfragen sowie zur islamischen Theologie, Geschichte und christlichen Theologie. Die Sammlungen umfassen fragmentartig historisches Material zwischen 1739 und 1918 und durchgehend ab dem 1. Weltkrieg. Das Islam-Archiv war 1927 als "Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland" gegründet worden und hatte seit 1981 seinen Sitz in Soest. "Das Archiv beinhalte wertvolle Zeugnisse des muslimischen Lebens in Deutschland, und mit der Übernahme durch die Universität sei gewährleistet, dass die Dokumente wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet würden., so ZIT-Leiter Khorchide.

Deutsch-Französischer Journalistenpreis verliehen Jury zeichnete Arbeiten zu deutsch-französischen und europäischen Themen aus Diesjährige Preisträger wurden Vera Rudolph vom Südwestrundfunk, Marion van Renterghem von Le Monde, Christian Frey und Susanne Wittek von ARTE/Norddeutscher Rundfunk, Sabine Wachs vom Saarländischen Rundfunk sowie Sophie Serbini und Côme Tessier von So Foot. Den Deutsch-Französischen Medienpreis bekam die Flüchtlingsrettungsorganisation S.O.S. Mediterranée. Der Deutsch-Französische Journalistenpreis wird vom Saarländischen Rundfunk, Deutschlandradio, France Télévisions, Radio France, ARTE, ZDF und weiteren Partnern vergeben.